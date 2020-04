Fútbol: Comité Ejecutivo de la Liga se reúne para analizar posibles salidas por la inactividad

En la última reunión de Mesa Ejecutiva se determinó que hoy jueves 23 de abril de 2020 a las 21:00 horas. se llevará a cabo una reunión (virtual) del Comité Ejecutivo para analizar la actualidad del campeonato de 2020.

El no tener ningún tipo de datos oficiales y certeros respecto a los alcances de las medidas del gobierno y del tiempo que llevará para normalizar las actividades de nuestro país, se verá que acciones se pueden realizar o que medidas se tomarán acerca de la realización o no del campeonato 2020, como así también la manera que la Liga deberá afrontar los costos de su funcionamiento y mantenimiento en épocas donde no se llevan a cabo partidos oficiales de la institución.

Una vez finalizada la misma, se publicará el acta respectivo para llevar la información necesaria a casa club afiliado.