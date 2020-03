El fútbol está de luto: Se fue Amadeo Carrizo

El fútbol argentino está de luto . La muerte de Amadeo Carrizo generó una profunda tristeza que trasciende la bandera de River por la importancia que tiene la figura del revolucionario arquero en el deporte nacional. Y su partida generó rápidamente miles de mensajes de fanáticos, instituciones y otros emblemas del club millonario y la selección argentina .

“En un día de dolor para todos los riverplatenses, despedimos con profunda tristeza al Presidente Honorario del Club y uno de los más grandes ídolos de nuestra historia. Sos leyenda, Amadeo. #AmadeoEterno”, escribió River en su cuenta oficial de Twitter, con una imagen del futbolista que más partidos jugó, 520, en la historia del club, entre mayo de 1945 y diciembre de 1968.

“Amadeo Carrizo es sinónimo de personalidad, de temple, de seguridad. Todas características que lo convirtieron en uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol, inventor de un estilo y referente de las generaciones que lo siguieron. El gran Amadeo también tiene un lugar de privilegio en el Estadio Monumental: la platea Belgrano media lleva su nombre y será para siempre una parte fundamental del Club, dentro y fuera de la cancha”, agregó el club en un comunicado y luego compartió un video conmemoratorio.

A su vez, Boca también envió su mensaje de condolencias a través de sus redes sociales. “Boca Juniors despide con respeto a Amadeo Carrizo, rival de tantas batallas y leyenda del fútbol argentino, y acompaña a su familia en este momento de tristeza”, fue el tuit para conmemorar al histórico futbolista de Rufino.

Otra de las instituciones que lo despidieron fue Millonarios de Colombia , donde terminó su carrera entre 1969 y 1970 y el único club en el que jugó por fuera de River: “Triste noticia embajadora. A los 93 años ha fallecido uno de los mejores arqueros sudamericanos del siglo XX, descanse en paz Don Amadeo Carrizo. Millonarios FC envía un mensaje de fortaleza a toda su familia y seres queridos en este difícil momento. QEPD”.

A su vez, Ubaldo Matildo Fillol , otro de los grandes arqueros de la historia millonaria y de la Selección Argentina, también eligió escribirle un mensaje de despedida, con cuatro fotos juntos de diferentes épocas. “Se nos fue el gran Amadeo. Mi arquero, mi amigo. Un ejemplo para todos aquellos que amamos el puesto de arquero. Además de lo maravilloso que fue en el arco quiero destacar su grandeza como persona. El mundo River y el fútbol entero llora tu partida. Abrazo del alma al cielo”, escribió el Pato.

Sergio Goycochea , arquero de River en las décadas del ’80 y ’90, contó un consejo que le trasmitió el eterno Amadeo Carrizo. El hoy conductor televisivo, de 56 años, reveló un diálogo que mantuvo con el crack en 1983, cuando recién asomaba en la institución millonaria, procedente de Defensores Unidos de Zárate: “Me lo crucé en uno de los pasillos del (estadio) Monumental apenas llegaba al club y me dijo: Pibe, sepa que un arquero es arquero después de los 200 goles. Eso sí: Trate de que los 200 goles no se los hagan todos juntos en un año, porque, si es así, lo van a matar a trompadas “, comentó en declaraciones a DeporTV el también ex arquero del seleccionado argentino, que atajó en River entre los períodos 1983-1988 y 1993-1994. Y agregó: “No me tocó jugar con él, obviamente, pero fue tan grande que traspasó todas las épocas. Es una gran pérdida para el fútbol argentino en general. Un grande que se va al cielo”.

También Fernando Navarro Montoya , identificado con Boca Juniors y cumpliendo hoy funciones en el club, publicó en redes sociales un mensaje. Vestido con una campera con el escudo xeneize, el ex arquero habló en un video. “Ha fallecido Amadeo Carrizo, el primer arquero-jugador, un maestro de maestros. El primer transgresor en el arte de atajar. Yo lo conocí cuando era muy joven, cuando iniciaba mi carrera, en Vélez Sarsfield. Amadeo fue el ídolo de mi viejo, hincha de Boca y también arquero. Y fue un punto de inflexión en cómo atajar y dónde atajar. Quiero enviar un gran abrazo a su familia, y quiero enviar un gran abrazo también a la familia del Club Atlético River Plate, que ungió de manera justa a Amadeo en uno de sus más grandes ídolos. Se va un grande. Adentro y fuera de la cancha. Hasta siempre, Amadeo”.

