Fútbol: El Federal A comienza el 11 de abril

A través de una reunión virtual, se determinó un nuevo cambio de fecha para el inicio del Torneo Federal A de Fútbol.

El campeonato comenzará el 11 de abril y no el 28 de marzo como se había estipulado en la primera asamblea.

En cuanto al formato fue lo más discutido y hablado en la reunión. El Consejo Federal propuso seguir con las dos zonas (Norte y Sur), mientras que el presidente del Deportivo Madryn, Gustavo Sastre, presentó un nuevo proyecto de tres grupos (Norte, Centro y Sur).

El formato se trata de que se jugará una fase regular todos contra todos en ida y vuelta.

El primer ascenso será entre los dos primeros de cada zona en cancha neutral. Para el segundo ascenso se jugarán playoffs en los que clasificarán del 2° al 8° de cada grupo. A diferencia del Torneo Transición, los cruces también serían en cancha neutral y los primeros cruces serían interzonal (2° Zona Norte vs 8° Zona Sur). A partir de ahí se establecería una tabla general.

Así serían los cruces del primer playoffs de la segunda fase:

2° Zona Norte vs 8° Zona Sur

3° Zona Norte vs 7° Zona Sur

4° Zona Norte vs 6° Zona Sur

5° Zona Norte vs 5° Zona Sur

6° Zona Norte vs 4° Zona Sur

7° Zona Norte vs 3° Zona Sur

8° Zona Norte vs 2° Zona Sur

La confirmación de las Zonas y el fíxture del torneo se realizarán en algunas semanas. Es un hecho que Sportivo Belgrano estará en la Zona Norte y repetiría la mayoría de sus rivales de torneos pasados.

Fuente: Diario Sports San Francisco