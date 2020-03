Fútbol Infantil: Comienza el Sábado 7. Centro debuta de local y San Jorge queda libre

Otro de los atractivos del fin de semana deportivo es el comienzo del Fútbol de las Divisiones Inferiores. En este año 2020 se renuevan las esperanzas; los dos equipos de Brinkmann intentarán ser una vez más protagonistas.

En el caso de San Jorge último Campeón tiene fecha libre. En tanto Centro Social debuta de local ante Cultural La Paquita.

Las Zonas que comienzan son: La Norte, Sur y Oeste. En tanto la Noroeste lo hará el 21 de marzo. Los horarios de comienzo es desde las 13 horas.

1º Fecha Inferiores Zona Norte

Juniors de Suardi vs 9 de Julio Freyre

Tiro Federal (M) vs Porteña Asociación

Devoto vs 9 de Julio Morteros

Social Chipión vs Sportivo Suardi

Centro Social vs Cultural La Paquita

Libre: San Jorge