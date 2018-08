Fútbol Infantil San Jorge: Festejó Pentacampeonato por Clubes

En la noche del domingo 19 de agosto se realizó la fiesta por el pentacampeonato de la zona norte del fútbol infantil.

Recordemos que faltando una fecha el Club Atlético y Cultural San Jorge se consagró pentacampeón por clubes (tabla general) de las divisiones menores de la Liga Regional San Francisco.

Cerca de 400 personas se dieron cita en el salón del club para celebrar no sólo el primero puesto en la tabla general (con 27 puntos de diferencia sobre el segundo); sino también los campeonatos en categorías Pre Infantil y Juvenil, y los sub campeonatos en categorías Promocional, Infantil y Pre Juvenil.

Recordemos que el próximo sábado comenzarán los cruces de las categorías campeonas con los campeones de la zona noroeste para luego determinar al campeón de cada categoría en el Torneo Iniciación.

Luego de la cena, la sub comisión de fútbol infantil homenajeó a los campeones y también a aquellos chicos que este año dejan las divisiones inferiores. Les fue entregada una camiseta del club con el número de casaca que cada uno usa los sábados con las 5 estrellas por cada uno de los campeonatos de la zona norte. Los chicos que este año juegan su último torneo en juveniles son: Nilo Landi, Nicolás Strumia, Pablo Acosta, Jonatan Cruz, Sebastián Yozwiak, Agustín Cortesini, Victoriano Morini, Evelio Atía, Francisco Pizarro y Santiago Varela.

Hizo uso de la palabra el profe Sebastián Lapalma quien agradeció en nombre del cuerpo técnico el apoyo de los padres y la sub comisión.

Y a su turno el presidente del Club, Lucas Perosino felicitó a todos los chicos que practican en el club por sus logros y su desempeño y a los profes y la sub comisión por el gran trabajo que hacen. Además, el presidente agradeció a los padres por su confianza en la institución y el permanente apoyo.

La sub comisión de fútbol infantil agradece especialmente a los comercios que aportaron mercadería para la cena y a los padres que trabajaron para que sea todo un éxito.

Fuente: Mundo San Jorge