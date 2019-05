Fútbol: Juniors le ganó al puntero. Ahora es el turno del clásico Brinkmanense

En el único partido adelantado de la 12º Fecha del Campeonato de la Liga Regional San Francisco, Jrs. de Suardi derrotó 2 a 1 al puntero Nueve de Freyre por 2 a 1, y se reposiciona en la tabla general. En tanto el “Patrio” sufrió su segunda derrota consecutiva.

Resultados y partidos Grupo A

Jrs. de Suardi 2- Nueve de Freyre 1

Este domingo juegan:

Belgrano La Para vs. Sp. Suardi

Tiro Federal vs. Chipión

San Jorge vs. Centro Social

Independiente vs. Nueve de Morteros

Posiciones

Nueve de Freyre 22– Sp. Suardi 20- Nueve de Morteros 17- San Jorge 16– Centro Social 15– Belgrano La Para- Jrs. de Suardi 14– Independiente- Chipión 13. Tiro Federal 12.