Fútbol: Oficializan retorno de entrenamientos para el Torneo Federal A y Ligas del Interior

Luego del boletín de la Asociación del Fútbol Argentino donde el Torneo Federal A tomó conocimiento de su “cronograma” pensando en el retorno a los entrenamientos (testeos entre el 7/9 de Septiembre y posterior comienzo), el Consejo Federal hizo lo propio para las competiciones que faltaban bajo su órbita y que serán oficiales desde este lunes 10 de agosto.

El Torneo Regional Federal Amateur y las Ligas del Interior tendrán la posibilidad de retornar a las prácticas desde el 7 de Septiembre siempre y cuando la pandemia lo permita y no haya resoluciones a nivel nacional que indiquen lo contrario hasta esa fecha.

Dentro de las consideraciones para ambas competiciones, se resalta la necesidad de respetar las directrices emanadas por AFA y las autoridades nacionales .

Ante esto se procederá de la siguiente forma: el Consejo Federal enviará a las ligas del interior el boletín con el protocolo aprobado para que éstas, coordinadamente con sus clubes más los entes de salud y gobierno de cada ciudad y provincia, puedan adaptarlo a las condiciones que poseen cumpliendo la mayor cantidad de requisitos y puntos posibles.

Si bien no estaría incluido dentro del despacho, es necesario aclarar que, por más que AFA y el Consejo Federal autoricen el retorno, si los entes sanitarios y gubernamentales de sus ciudades o provincias no lo hacen, NO PODRÁN REGRESAR ya que deberán contar con su consentimiento/aprobación además de acoplarse a las medidas específicas que puedan llegar a considerar sobre quienes pueden hacerlo.

