Fútbol Regional: Nueve de Morteros ganó el clásico y es escolta de Tiro

Se puso en marcha la 6º Fecha del Torneo de la Liga Regional de Fútbol en Primera División, con la disputa del clásico Morterense.

Nueve de Julio con goles de Yoswiack y Quiroga de penal, derrotó a Tiro Federal 2 a 0 en el Bautista Monetti. Ahora el ¨Celeste¨ es escolta con Nueve de Freyre a un punto de Tiro.

La Fecha se completa el domingo.

Programa

Centro Social vs. Independiente

Jrs. de Suardi vs. San Jorge

Chipión vs. Nueve de Freyre

Belgrano La Para vs. Sp. Suardi

Posiciones

Tiro Federal 11– Nueve de Freyre- Nueve de Morteros 10– Centro Social- Juniors 9– Independiente 7– San Jorge 6– Sp. Belgrano La Para 5- Sp. Suardi 3-Chipión 2.