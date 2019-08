Fútbol Regional: San Jorge viaja a La Francia. Comienza la 5º fecha

Debido a la disputa del clásico del fútbol argentino el día domingo a las 17 horas, los clubes que pertenecen a la Liga Regional, convinieron disputar la fecha en diferentes días y horarios.

En el caso de San Jorge de Brinkmann, hoy viernes 30, viaja para jugar en la localidad de La Francia. Si obtiene una victoria será el único puntero del decagonal.

Comunicado de la Liga Regional

PROGRAMACIONES VARIAS

SE PUBLICAN DIAS y HORARIOS DE PARTIDOS DIVISIONES MAYORES QUE SE MODIFICAN, POR ACUERDO ENTRE CLUBES.

DETALLE:

VIERNES 30 de AGOSTO

CULTURAL LA FRANCIA vs FUND SAN JORGE 20:30 22:30

BIB POP ALMAFUERTE vs TIRO FEDERAL 20:00 22:00

EL TREBOL BC vs FUNDACION POZO DEL MOLLE 20:30 22:30

SABADO 31 de AGOSTO

AS DEPORTIVA 9 JULIO vs ASOC DEP ARAÑADO 14:00 16:00

9 JULIO OLIMPICO vs SPORTIVO BELGRANO 14:00 16:00

SPORTIVO SUARDI vs CLUB HURACAN 15:00 17:00

PORTEÑA AS CULT vs ASOC DEPORT JUVENTUD 15:00 17:00

SOCIAL CHIPION vs CLUB UNION ALICIA 14:00 16:00

CULTURAL ARROYITO vs COLONIA MARINA FC 15:00 17:00

CULTURAL LA PAQUITA vs CULTURAL LA PARA 15:00 17:00

SPORTIVO BALNEARIA vs UNION DEP LASPIUR 14:00 16:00

8 DE DICIEMBRE vs AM BELGRANO RIO 1º 15:00 17:00

FILODRAMATICO ALICIA vs CLUB SARMIENTO 16:00 18:00

DOMINGO 01 de SETIEMBRE

CAMBIOS de HORARIOS

SOCIAL BRINKMANN vs SOC SPORT DEVOTO 3º: 11:30 – 1º: 13:30

AB. RIVADAVIA RIO 1º vs ANTARTIDA ARGENTINA 3º: 11:00 – 1º: 13:00

ATLETICO STA ROSA RIO 1º vs CLUB MITRE 3º: 12:00 – 1º: 14:00

ATENEO JUVENIL ACCION vs SPORT. S4 SETIEMBRE 3º: 12:00 – 1º: 14:00

DEMAS PARTIDOS: EN NUEVOS HORARIOS DE: 3º: 15:00 – 1º: 17:00