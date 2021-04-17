Fútbol Regional: Se jugaron partidos pendientes y ahora todo suspendido hasta el 30

De acuerdo a lo programado, se jugaron tres partidos pendientes del último fin de semana; un partido de la Noroeste y dos de la zona Sur. A partir de estos juegos, la Liga Regional suspendió toda la actividad hasta el 30 de abril inclusive.
Resultados
ZONA NOROESTE
DIVISIONES MAYORES
SOCIAL CHIPION 1- INDEPENDIENTE 1
ZONA SUR
DIVISIONES MAYORES
FILODRAMATICO ALICIA 1– BIB POP ALMAFUERTE 1
CLUB MITRE 1– CLUB HURACAN 2
Comunicado oficial
SUSPENSION de TORNEOS OFICIALES de LIGA
ATENTO A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR MUNICIPALIDADES DEL LUGAR A
QUE CORRESPONDEN LAS INSTITUCIONES AFILIADAS Y COMUNICADAS A ESTA LIGA DONDE,
DISPONEN LAS SUSPENSIONES DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS ES QUE, ACATANDO ESTAS RESOLUCIONES
SE RESUELVE:
SUSPENSION de TORNEOS OFICIALES EN TODAS SUS DIVISIONES HASTA EL DIA: 30 DE ABRIL INCLUSIVE.
SE DEJA TAMBIÉN ESTABLECIDO QUE EL DÍA: 01 de MAYO SE PROGRAMARÁN FECHAS PARA ZONAS YA INICIADAS Y LAS NO INICIADAS, EN DIVISIONES MENORES EN TANTO Y DE IGUAL FORMA, PARA EL DÍA: 02 DE MAYO SERA EN DIVISIONES MAYORES
ES DE DESTACAR QUE EN ZONA OESTE SI BIEN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS NO SE EXPIDIERON AL RESPECTO,
LOS PRESIDENTES DE LAS INSTITUCIONES ADHIRIERON A ESTA SUSPENSIÓN DECRETADA.