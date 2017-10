Fútbol Regional: Se puso en marcha la fecha

Luego de varias suspensiones, el Fútbol Regional tuvo algunos adelantos en la noche del viernes. El resto se completa este domingo.

Por el Decagonal A ganaron Sportivo Suardi y El Arañado. En Brinkmann, tanto Centro Social como San Jorge serán locales.

Con tres goles de Leo Iglesias, Sp. Suardi derrotó a Sp. Belgrano de San Francisco por 3 a 1; en tanto en La Villa Nueve de Morteros cayó ante Asociación Deportiva El Arañado 2 a 1 y se quedó sin chances.

Completan el Domingo

Rivadavia vs. Belgrano La Para

Unión Alicia vs. Devoto,

Nueve de Freyre vs. Almafuerte

Posiciones

Almafuerte-Nueve de Freyre 12- Rivadavia 11- Sp. Belgrano (SF) 10- Sp. Suardi 9- Unión Alicia- Belgrano La Para- Devoto 7- El Arañado 6- Nueve de Morteros 3.