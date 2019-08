Fútbol: San Jorge empató en La Francia y es puntero junto a Sp. Belgrano

En la apertura de la 5º Fecha del Campeonato de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, el Cultural de La Francia y San Jorge de Brinkmann, igualaron 2 a 2 en un emotivo partido. Los goles del “Santo” fueron conquistados por Yoswiak.

Debido al clásico entre River-Boca del domingo, se adelanta toda la fecha.

Por el Repechaje Almafuerte de Las Varillas y Tiro Federal igualaron 1 a 1.

Posiciones

Sp. Belgrano- San Jorge 10– Huracán 8– Nueve de Morteros- Devoto 7– La Francia 5– Sp. Suardi- El Arañado 4– Nueve de Freyre 2– Centro Social 0.

CRONOGRAMA DEL SABADO 31 de AGOSTO

AS DEPORTIVA 9 JULIO vs ASOC DEP ARAÑADO 14:00 16:00

9 JULIO OLIMPICO vs SPORTIVO BELGRANO 14:00 16:00

SPORTIVO SUARDI vs CLUB HURACAN 15:00 17:00

PORTEÑA AS CULT vs ASOC DEPORT JUVENTUD 15:00 17:00

SOCIAL CHIPION vs CLUB UNION ALICIA 14:00 16:00

CULTURAL ARROYITO vs COLONIA MARINA FC 15:00 17:00

CULTURAL LA PAQUITA vs CULTURAL LA PARA 15:00 17:00

SPORTIVO BALNEARIA vs UNION DEP LASPIUR 14:00 16:00

8 DE DICIEMBRE vs AM BELGRANO RIO 1º 15:00 17:00

FILODRAMATICO ALICIA vs CLUB SARMIENTO 16:00 18:00

DOMINGO 01 de SETIEMBRE

CAMBIOS de HORARIOS

SOCIAL BRINKMANN vs SOC SPORT DEVOTO 3º: 11:30 – 1º: 13:30

AB. RIVADAVIA RIO 1º vs ANTARTIDA ARGENTINA 3º: 11:00 – 1º: 13:00

ATLETICO STA ROSA RIO 1º vs CLUB MITRE 3º: 12:00 – 1º: 14:00

ATENEO JUVENIL ACCION vs SPORT. S4 SETIEMBRE 3º: 12:00 – 1º: 14:00

DEMAS PARTIDOS: EN NUEVOS HORARIOS DE: 3º: 15:00 – 1º: 17:00