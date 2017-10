Fútbol: San Jorge logró el 1. A Centro Social le falta 1 punto a pesar de ganar 3 a 0

Un lunes diferente porque no es habitual que el Fútbol Regional se juegue este día. Pero a la vez muy emotivo porque comienzan a definirse quienes tendrán una chance de consagrarse Campeón del Absoluto, y por el otro lado aquellos equipos que suben a la Primera A, o por el contrario descienden de categoría.

Los Brinkmanenses siguen de buena racha. Por un lado Centro Social y deportivo derrotó con justicia a Unión de Laspiur por 3 a 0, con goles de Chavez-2- y García; el “Rojinegro” quedó a 1 punto de la clasificación para luchar por el Campeonato.

Por su parte San Jorge empató 1 a 1 (gol de Godoy); sacó el punto que le faltaba en Río Primero y se aseguró el Nº 1, por un ascenso directo; algo que parece cada vez más cerca.

Resultados

Decagonal A

Nueve de Freyre 3- Rivadavia 1

Almafuerte 0- Sp. Suardi 0

Sp. Belgrano 0- Nueve de Morteros 1

El Arañado 1- Unión Alicia 0

Devoto 8- Belgrano La Para 0

Posiciones: Nueve de Freyre 18- Rivadavia 14- Almafuerte- Sp. Suardi 13– El Arañado 12– Devoto 11- Sp. Belgrano (SF) 10– Unión Alicia 8-Belgrano La Para – Nueve de Morteros 6.



Ultima Fecha: Rivadavia vs. Devoto- Sp. Suardi vs. Nueve de Freyre- Belgrano La Para vs. El Arañado- Unión Alicia vs. Sp. Belgrano- Nueve de Morteros vs. Almafuerte

Repechaje A

Centro Social 3- Laspiur 0

Sarmiento 1- Cultural Arroyito 1

Tiro Federal 1- La Francia 1

Juniors 2- Huracán 3

Independiente 4- Antártida 0

Posiciones: Centro Social 19– Independiente 16– Cultural Arroyito 13– Antártida 12– Tiro Federal- Huracán 11- Juniors 10- Laspiur 7- Sarmiento 6- La Francia 5.

Ultima Fecha: Antártida vs. Juniors- Laspiur vs. Independiente- Huracán vs. Tiro Federal- La Francia vs. Sarmiento- Cultural Arroyito vs. Centro Social.

Decagonal B Cultural La Para 3- Pueblos Unidos 1

Sacanta 1- La Paquita 1

Atl. Santa Rosa 1- San Jorge 1

Granaderos 1- Chipión 0

Mitre 3- Marina 0 Posiciones: San Jorge 18- Cultural La Para 14- Granaderos 13- Atl. Santa Rosa- Mitre 12– Sacanta 11– Chipión 9– Pueblos Unidos 8– La Paquita 7– Marina 5.



Ultima Fecha: Pueblos Unidos vs. Mitre- Marina vs. Granaderos- Chipión vs. Atl. Santa Rosa- San Jorge vs. Sacanta- La Paquita vs. Cultural La Para. Repechaje B Marull 3- 8 de Diciembre 2

Crecer 1- Ateneo 1

Sp. Balnearia-El Trébol (Pendiente)

Belgrano (Río 1°) 0- Porteña 2

Libre: 24 de Setiembre



9° fecha 8 de Diciembre 2- 24 de Setiembre 2 Posiciones: Porteña 19– Crecer 15– Marull 10– El Trébol 9– Belgrano (Rio 1°)-Sp. Balnearia 8– Ateneo – 8 de Diciembre 8– Sp. 24 de Setiembre 2. Ultima Fecha: Porteña vs. Sp. Balnearia- El Trébol VS. Crecer- Ateneo vs. Marull. Libre: Belgrano (Río Primero)