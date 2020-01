Fútbol: Sportivo Belgrano programa su agenda 2020

Dado que el miércoles 5 de febrero Sportivo Belgrano jugará el choque de vuelta de la fase preliminar de la Copa Argentina en Sunchales ante Unión, es que el Consejo Federal de la AFA oficializó el cambio de día para el compromiso que tendrá la “Verde” por la decimoséptima fecha del Federal A, cuando visite a Atlético Güemes de Santiago del Estero.

El cotejo en territorio santiagueño se disputará el sábado 1 de febrero y no el domingo 2 como estaba estipulado con anterioridad.

Además, por la misma fecha en zona de la “Verde” también se adelantarán los siguientes partidos: el viernes 31, Douglas Haig de Pergamino vs Crucero del Norte; Sarmiento vs Central Norte; San Martín de Formosa vs Defensores de Villa Ramallo y Boca Unidos vs Chaco For Ever mientras que el sábado 1 también jugarán Defensores de Pronunciamiento vs Unión de Sunchales.

Fuente: La Voz de San Justo