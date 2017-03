Fútbol: Sportivo Suardi se quedó afuera del Federal C Reviewed by Momizat on Mar 13 . Sportivo Suardi se quedó afuera del Torneo Federal C de Fútbol al ser goleado en la última fecha, en carácter de visitante. El "Rojiblanco" llegaba a Malagueño Sportivo Suardi se quedó afuera del Torneo Federal C de Fútbol al ser goleado en la última fecha, en carácter de visitante. El "Rojiblanco" llegaba a Malagueño Rating: 0