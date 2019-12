Fútbol: Ya están los cruces preliminares de la Copa Argentina 2020

Finalmente Sp. Belgrano de San Francisco tendrá como rival de Copa Argentina a Unión de Sunchales. El primer partido en el “Oscar C. Boero” y la vuelta lo hará de visitante en la ciudad de la provincia de Santa Fe.

Todavía no está definidas las fechas en la que se jugarán estos partidos. Lo que si se sabe es que serán antes de la reanudación del campeonato, previsto para el 26 de enero; recién el martes de la semana que viene se fijarán las fechas correspondientes.

Estos dos equipos ya se enfrentaron por este certamen en el año 2018. En el partido de ida los de la “Verde” perdieron 1 a 0 en Sunchales y luego ganaron 2 a 0 en la vuelta con dos goles de Juan Manuel Aróstegui.

Cruces preliminares Copa Argentina 2020

Chaco For Ever Vs. Sarmiento

Sportivo Peñarol Vs. Desamparados

Deportivo Maipú Vs. Huracán Las Heras

Villa Mitre Vs. Sansinena

Deportivo Madryn Vs. Sol de Mayo

FC Oeste Vs. Cipolletti

Camioneros Vs. Circulo Deportivo

Douglas Haig Vs. Defensores de Belgrano

Güemes Vs. Central Norte

Boca Unidos Vs. San Martín

Depro Vs. Crucero del Norte

Unión de Sunchales Vs. Sportivo Belgrano

Sportivo Las Parejas Vs. Estudiantes de San Luis

