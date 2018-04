Ida de la Reválida: Sportivo Belgrano perdió en Salta

Sportivo Belgrano de San Francisco no pudo en Salta y cayó derrotado por 2 a 1 y ahora deberá hacerse fuerte en su estadio para poder dar vuelta la llave y obtener el pasaje a la siguiente fase.

Hay que aclarar que no vale el gol de visitante en caso de empate en goles y puntos, y si esto sucede habrá definición desde el punto del penal.

Deportivo Madryn le dio un duro golpe a Unión de Sunchales y le ganó 2 a 0 en el sur del país. Ahora los de la provincia de Santa Fe deberán ganar por dos goles para poder ir a penales.

Chaco For Ever le dio vuelta el partido a Alvarado y le ganó 2 a 1. Los marplatenses comenzaron ganando pero no aguantaron los embates del local. Ahora definirán en el estadio mundialista “Minella” de Mar del Plata.

Por su parte Crucero del Norte dio la nota y fue el único visitante que ganó en la jornada 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia. Ahora empatando o ganando en Garupá lo misioneros pasarán de ronda.

En el pentagonal se empiezan a definir las cosas. Estudiantes de Río Cuarto perdió 1 a 0 en San Luis con Juventud Unida Universitario y quedó confirmado que va a terminar en el quinto lugar de ese mini torneo.

Resultados partidos de ida de la Reválida:

Gimnasia y Tiro 2 (Herrera y Toledo) – Sportivo Belgrano 1 (Gaviglio)

Deportivo Madryn 2 (Mc Cubrey y Llanquetrú) – Unión (S) 0

Chaco For Ever 2 (Villalba Fretes y Magno) – Alvarado 1 (Ervitti)

Sarmiento – Crucero del Norte 1 (Diana)

Resultados Pentagonal:

Juventud U. Universitario 1 (Vera) – Estudiantes 0

Hoy 21:30Hs: Gimnasia y Esgrima (M) vs Central Córdoba (SdE)

