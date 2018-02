“La Pelota no se mancha”: El viernes juegan por Cuartos de Final

La Subcomisión de Fútbol de Club San Jorge informa que el día viernes se disputará la ronda de Cuartos de final del Torneo “La Pelota no se Mancha”.

Cronograma

Desde las 21 hs. jugarán San Jorge vs. 9 de Morteros.

A las 22 hs. Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Juniors de Suardi

A las 23 hs. Tiro Federal vs. Sportivo Suardi.

Recordemos que Centro Social espera en ronda de Semifinales.

Fútbol de Primera.

En la noche del martes el representativo del Club San Jorge jugó un amistoso en La Paquita frente al Cultural de esa localidad. El resultado fue 1 a 0 a favor del equipo local (el gol fue convertido por Daniel Manzinelli).

En el Estadio Padre Jorge Isaac se jugará un nuevo amistoso. Esta vez San Jorge recibe a Juniors de Suardi. Desde las 20 en reserva y desde l as 22 en Primera división.

De esta manera el técnico Sebastián Lapalma continúa moviendo el equipo y definiendo formaciones con vista al inicio del torneo.

Pollada del Fútbol Infantil.

La Subcomisión de fútbol infantil anuncia venta de pollos para este domingo 25 de febrero. Quien quiera comprar puede hacerlo a los miembros de la subcomisión o en la secretaría del Club.