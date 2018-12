Liga Regional de Fútbol: Clubes quedaron inhabilitados para el Regional Amateur

Días pasados se conocía la información que los clubes de Morteros Nueve de Julio y Tiro Federal iban a ser los representantes de la región en el nuevo Torneo Regional Amateur, por méritos propios.

No así otros clubes de la zona, debido a que la mayoría de las instituciones no cumplieron con la requisitoria de presentar documentación pedida desde el Concejo Federal.

Esta situación provocó comentarios y consideraciones de dirigentes, medios de prensa y futboleros en general, poniendo en evidencia la falta de seriedad de los clubes, y la falta total de solidaridad.

Nota de La Voz de San Justo de San Francisco- Periodista Fernando Movalli

Dos meses atrás, casi tres, la Liga Regional de Fútbol de San Francisco les solicitó en tiempo y forma a las 45 instituciones que conforman la misma, con o sin primera división, que complementasen cierta documentación requerida desde el Consejo Federal de AFA. Una documentación clave a los efectos de homologar a la propia Liga y así habilitar las plazas al futuro torneo Regional Amateur para su campeón y subcampeón.

No era un trámite simple, es cierto, ya que se debían recopilar y asentar diferentes requerimientos de tipo legal pero de ninguna manera imposible de cumplimentar, máxime con el hándicap del extenso tiempo dado para prepararlo y presentar.

Se sabía, y hoy se conoce con mucha mayor claridad, que a falta de los anteriores Federales “B” y “C” este nuevo certamen nacional es una excelente vidriera a nivel país. Una excelente oportunidad tanto para jugadores y cuerpos técnicos como para las propias instituciones que al jugarlo se hacen un poco más conocidos a lo largo y ancho del territorio futbolero nacional. Como ejemplo, basta recordar el curioso caso del club Crecer de Montecristo, que con solo cinco años de vida jugará dicho torneo “solo con su plantel actual” luego de haber obtenido la plaza desde la Liga de Punilla. Ángel Peralta, su fundador, es también su Presidente, utilero y hasta el canchero y por los medios comentó a viva voz su satisfacción al llegarle la notificación de la otorgación de la plaza a tan importante certamen, dado que su Liga había sido homologada desde el Consejo Federal.

De alguna manera, y como en el resto de las Ligas del interior, su participación dependía y mucho del respeto y solidaridad de las otras instituciones al presentar en tiempo y forma la documentación requerida. En otras palabras, Crecer de Montecristo será uno de los tantos clubes que se podrá mostrar al país gracias a lo alcanzado desde lo deportivo, pero también desde los escritorios dado la “responsabilidad de sus pares”, al igual que en la inmensa mayoría de Ligas y Asociaciones que practican desde lo amateur el más popular de todos los deportes.

Lamentablemente, nuestra Liga Regional no pudo figurar entre aquellas “Ligas habilitadas”, ya que la mayoría de sus clubes no cumplieron con el compromiso del envío de la documentación correspondiente. Es más, solo 13 a 15 clubes de aquel total de 45 instituciones que conforman la añeja entidad de la calle J. J. Paso de San Francisco cumplieron con el deber legal, solidario y hasta ético de presentar lo requerido.

Con ello, no solo quedó expuesto la improlijidad, la desidia y la irresponsabilidad de muchos clubes de esta amplia zona futbolera, sino el mal concepto que se le generó en esto a la propia Liga Regional “que nada tuvo que ver” sino todo lo contrario.

El gran perjudicado fue sin dudas el Social Altos de Chipión que intentó hacer valer su chance ganada en el campo de juego, cosa que no ocurrió con la S S Devoto que renunció de antemano a la misma.

Los dos clubes morterenses lo jugarán por los méritos deportivos anteriores, aunque en la próxima temporada ninguno de los dos podría participar, salvo que ascendiesen, si dicha homologación aún sigue en veremos.

Una verdadera pena porque en materia deportiva la categorización elevó el nivel de competitividad, más allá del tema costos y distancias que debe analizarse desde otros puntos de vista.

Una verdadera pena también, porque esta exclusión desde el ente madre en la AFA debilita la imagen de la Liga y de nuestro fútbol en momentos donde desde otras muchas latitudes se busca ganar más espacio en la mesa grande de las negociaciones.

Una evidente falta de respeto y solidaridad, no solo para quienes ganaron en la cancha el derecho a jugar en otro nivel sino también para los clubes que si cumplieron con lo solicitado y hasta para con la propia Liga que no quedó bien parada a pesar de haber actuado con corrección. Una Liga que bien podría pedir las explicaciones de rigor a las instituciones incumplidoras, y a las que muy probablemente se les debería aplicar sanciones deportivas para proteger a los que hicieron bien las cosas y no estimular el seguir nivelando para abajo.