Liga Regional de Fútbol emitió un comunicado por infamias contra la entidad

La Liga Regional de Fútbol de San Francisco emitió un comunicado a través de su sitio web, en relación a un hecho ocurrido el fin de semana y que relaciona a una infamia o a la intencionalidad de algunos medios de prensa de desprestigiar a la institución. La nota lleva la firma del Secretario Adrián Vítola.

Texto

Hace algunos años llevé a mi sobrino a un parque de diversiones que llegó a la ciudad y entre varios juegos estaba uno muy conocido “¡Péguele al oso! Cinco tiros por $ 10 pesos”, ¿en qué consistía el juego?, te daban cinco pelotitas de plásticos las que se debían tirar a un pobre oso de peluche colgado a unos metros de distancia.

Lamentablemente en nuestra Liga hace mucho tiempo a través de las redes sociales y de algunos medios de prensa se ha puesto en marcha un juego similar, PEGUELE A LA LIGA, 5 POR 10.

La última de las circunstancias ocurrió el domingo pasado en cancha de Colonia Marina F. C. en que una persona (obviamente nunca se sabrá quién) con total malicia comienza a viralizar una foto de la planilla del partido que disputaron el club local y Filodramático de Alicia en donde se puede ver que al árbitro nacional Pablo Echavarría le sale la información de ”Emmac vencido”, tratando de instalar en toda la zona de influencia de nuestra institución que los dirigentes permitimos dirigir a un árbitro sin control médico, cuando por reglamento está totalmente prohibido, y lamentablemente con la ayuda de muchos medios de prensa logró el objetivo…que cientos de personas descarguen sus insultos e improperios a la Liga y sus dirigentes… PEGUELE A LA LIGA, 5 POR 10…

Sinceramente, y personalmente me he propuesto ya no seguir más la corriente de todo éste conventillo barato que se trata de generar cada semana contra la Liga Regional, pero al ver que en la prensa se está publicando la foto de la persona del árbitro de nivel nacional, el Sr. Pablo Echavarría con una falsa información (no tener al apto físico para dirigir), nos vemos obligados a aclarar ésta farsa.

El Sr. Pablo Echavarría fue árbitro de nuestra Liga hasta hace 3 años, período en el que luego, comenzó a dirigir Nacional B y hoy partidos de la Superliga Argentina, para cuál debe tener un control médico muy superior y estricto a nuestro Emmac llamado F3, sin el cual le sería IMPOSIBLE DIRIGIR EN TODA LA REPUBLICA ARGENTINA como lo hace actualmente.

La información de “Emmac vencido” que tan maliciosamente fue informada por redes sociales y medios de prensa (sin siquiera realizar la más mínima consulta a nuestra sede o dirigentes a los que siempre se los consulta por otros temas) surgen debido a que, en efecto, el control médico del Emmac está vencido de hace más de dos años pero porque el Sr. Echavarría tiene su aptitud médica más que cubierta para nosotros por un control muy superior y muy controlado por nuestra institución madre, la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINA, más que suficiente para nosotros (dirigentes de la Liga) como comprobante de su aptitud física y de salud.

Lamentablemente lo que se intentó y planeó les dio resultados positivos a todos los que semana tras semanas se encargan de agredir verbalmente y de forma escrita a nuestra querida institución y sus dirigentes… PEGUELE A LA LIGA, 5 POR 10… pero ¿sin medir? las consecuencias que trae ésta postura que incentivar día tras día la violencia en contra de la Liga y sus dirigentes, aunque después se quiera disimular hablando y escribiendo en contra de ella.

Como señal de respeto, aunque sea al Sr. Árbitro Nacional Pablo Echavarría, solicitamos a todos los medios de prensa que se publique claramente el error de lo informado en sus medios el día domingo y lunes para de ésta manera evitar una grave incriminación de su persona en un hecho antirreglamentario en el que él no incurrió de ninguna manera, aunque como todos sabemos, muchos de los que se mal informaron ya no se enterarán del error de la información vertida y quedará una ver más nuestra Liga y sus dirigentes enlodados sin ninguna razón.

Es poco lo que podemos hacer como institución en contra de éstos reiterados ataques injustificados e inmerecidos, pero bueno, siga la fiesta y que alguien siga ofreciendo el juego… ¡PEGUELE A LA LIGA, 5 POR 10!.

ADRIÁN VÍTOLA

SECRETARIO GENERAL

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL SAN FRANCISCO