Liga Regional de Fútbol: Programaron partidos en Inferiores y Primera División

La Liga Regional de Fútbol de San Francisco dio a conocer el cronograma de partidos previstos en las distintas divisiones y zonas. La programación se pone en marcha este viernes 14.

PROGRAMACION FECHAS VARIAS

VIERNES 14-06

ADELANTOS DE FECHA

DIVISION “A”:

TIRO FEDERAL MORTEROS vs FUNDACION SAN JORGE 3º: 20:00 – 1º:22:00

SOCIAL BRINKMANN vs SPORTIVO SUARDI 3º: 20:00 – 1º:22:00

CLUB UNION ALICIA vs AB RIVADAVIA RIO 1º 3º: 20:00 – 1º:22:00

ASOC DEPORTIVA JUVENTUD vs INDEPENDIENTE UC 3º: 20:30 – 1º:22:30

DIVISION “B”:

FUNDACION POZO MOLLE vs FILODRAMATICO 3º: 19:30 – 1º:21:30

CLUB MITRE vs UNION DEPORTIVA LASPIUR 3º: 20:00 – 1º:22:00

CLUB 8 DICIEMBRE vs AM. BELGRANO RIO 1º 3º: 20:30 – 1º:22:30

LUNES 17-06 (FERIADO)

DIVISIONES MENORES

REPOSICION y ADELANTOS DE FECHAS

ZONA NORTE: FECHA 14º

ZONA SUR: FECHA 16º

ZONA OESTE: FECHA 15º

JUEVES 20-06 (FERIADO)

DIVISIONES MAYORES

DIVISION “B” – GRUPO 2: FECHA 18º