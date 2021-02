Liga Regional de Fútbol: Se aguarda autorización para jugar con mínimo de 200 espectadores

La Liga Regional de Fútbol San Francisco, emitió un comunicado de prensa oficial, dando a conocer los detalles de lo tratado en la reunión del Comité Ejecutivo del día viernes pasado.

Informe

CON LA PRESENCIA DE 14 DE LOS 18 MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO, SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN PROGRAMADA DE ÉSTE CUERPO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE NUESTRA LIGA REGIONAL.

• Lectura y aprobación del acta anterior

• Se debatió Balance General de la Liga 2020, el cual había sido enviado a la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo, quienes luego de realizar las consultas sobre algunos puntos de los cuales surgían algunas dudas, fue aprobado y una vez cumplido éste requisito solicitado porque el IPJ de la provincia, será enviado a cada uno de los clubes para su análisis con proyección a ser aprobado en la próxima Asamblea Ordinaria de la Liga Regional.

• En el marco de un reclamo realizado en una de las reuniones de zona llevadas a cabo la semana anterior, se realizaron modificaciones al Presupuesto donde se estima los valores teniendo en cuenta la NO PARTICIPACION DE CAMPEONATOS 2021, tras lo cual, fue aprobado por el Comité Ejecutivo con sus nuevos importes. Dicho presupuesto será enviado a los clubes la próxima semana.

• Como punto siguiente se determinó postergar hasta el próximo viernes 12 de febrero del corriente año, la inscripción de clubes prevista anteriormente para el día lunes 8 de febrero de éste año. Además, se les consultarán a los clubes si todos tiene ya la planilla correspondiente, la cual fue enviada a los emails oficiales que tiene cada club el día 12 de enero de éste año.

• Luego se determinó la forma de pago del mantenimiento de Liga, teniendo en cuenta algunos pedidos realizados por los clubes presentes en las reuniones de zonas realizadas la semana anterior. El cronograma de pago quedó de la siguiente manera:

– SIN CAMPEONATOS EN EL 2021: entrega antes del día 19 de febrero de corriente año de 3 cheques de $ 12.500 con fechas 10/03/2021, 10/04/2021 y 10/05/2021, y luego, antes del 30 de mayo de 2021, la entrega de 9 cheques de $ 14.400,00 cada 30 días comenzando desde el 10/06/2021.

– CON CAMPEONATOS EN EL 2021: entrega antes del día 19 de febrero de corriente año de 3 cheques de $ 12.500 con fechas 10/03/2021, 10/04/2021 y 10/05/2021, y luego, antes del 30 de mayo de 2021, la entrega de 9 cheques de $ 16.170,00 cada 30 días comenzando desde el 10/06/2021.

– Cabe señalar como dato muy importante en éste ítems, que los valores aprobados fueron siempre teniendo como base la inscripción de los 45 clubes afiliados que tenía la Liga antes de la pandemia de Coronavirus. En el caso de que haya clubes que no pudieran participar, los importes arriba solicitados se modificarán de acuerdo a la realidad presente en éste 2021.

• En otro punto, se expresó la posibilidad, para un mejor manejo de los espectadores asistentes a las canchas, modificar el orden de los partidos de categorías menores, tema que quedó pendiente de analizar y determinar en la próxima reunión del cuerpo ejecutivo.

• Se determinó que, en el caso de que no hubiera disputa de campeonatos en el presente año, NO SE REALIZARÁN LAS INSPECCIONES DE CANCHAS HABITUALES, no así si comienzan los campeonatos, ya que en ese caso, la Comisión de Estadios viajará a cada una de las canchas para verificar y solicitar las obras necesarias para la disputa de los partidos programados.

• Se determinó, además, organizar las zonas de acuerdo a las zonas previstas en el nuevo formato de campeonato, es decir, agregar una zona más a las actuales y nombrar su delegado zonal, al efecto de que, cuando se realicen reuniones para analizar las actividades de cada zona, todos los clubes se reúnan en las zonas en las que van a jugar, situación que no se daría en la actualidad con el formato de 4 zonas que tiene nuestra liga.

• Se presentó y aprobó la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 12 de marzo de 2021 a las 19:30 horas. con la lectura de la orden del día, la cual será publicada el próximo lunes en el Acta de reunión del Comité Ejecutivo. Se aclaró que, hasta el momento, existe una prohibición de parte del IPJ para poder realizar la asamblea en forma presencial, por lo que se realizaría por medio del sistema Zoom cumpliendo en éste caso con todos los requisitos solicitados por IPJ para el normal desarrollo de dicha reunión. Se determinó seguir insistiendo ante el IPJ para tener la posibilidad de realizarla en forma personal, tarea que se realizará en los próximos días.

• Respecto a las pelotas de fútbol a utilizar en el presente año, de determinó utilizar las pelotas marca EURO, quedando definir los modelos para las distintas categorías. Se dispuso además que, los clubes que cuenten con existencia de pelotas Penalty Pro utilizadas por la Primera A hasta el año anterior, se podrás usar como pelotas reglamentarias.

• Se comunicó, además, y será publicada en el Acta oficial de la reunión, los valores comunicados por el Consejo Federal y que estaba pendiente en la publicación del acta anterior. Se informó, además, que no hemos obtenido novedad acerca del valor del Seguro de Espectador, por lo cual se seguirá insistiendo a la Compañía de Seguros El Surco para obtener el importe actualizado, el cual será inmediatamente comunicado a cada uno de los clubes afiliados.

• Respecto a la fecha de inicio de nuestro campeonato, se dejó el punto en espera hasta que la Agencia Córdoba Deportes con su presidente el Sr. Héctor Campana y el COE provincial con su presidente el Sr. Pablo Ledesma, firmen la autorización para permitir que todas las ligas de la provincia de Córdoba puedan jugar sus partidos con un mínimo de 200 espectadores distribuidos en todo el perímetro de la cancha y sus tribunas, firma que debería haber puesto en éste semana pero que pasó como compromiso para la semana entrante.