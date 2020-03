Liga Regional de Fútbol: Se jugó la 1º Fecha de la Primera B

Se puso en marcha este fin de semana el Torneo Iniciación de la Primera División B de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Entre los equipos más cercanos, empataron Porteña y Marina; en tanto La Paquita ganó de visitante en Balnearia.

Resultados

Primera B – Zona A

1º Fecha

C y R San Bartolomé vs Fortín Sport Club: 1-0

Sportivo Sacanta vs Antártida Argentina: 2-1

Unión Dep. Laspiur vs Almafuerte (LV): 1-1

Bmé Mitre (LV) vs Alianza Carrilobo: 1-1

Proyecto Crecer vs Filodramático (A): 0-0

Granaderos (LV) vs Fund Pozo del Molle: 1-1

Primera B – Zona B

1º Fecha

Porteña Asociación vs Col. Marina FC: 2-2

Ateneo J Acción vs Sarmiento (ST):3-1

C. Guido Spano (M) vs El Trébol BC (El Tío): 3-1

Atl. M. Belgrano vs 24 de Septiembre (A): 0-1

8 de Diciembre (VC) vs Atlético Santa Rosa: 3-1

Sportivo Balnearia vs Cultural La Paquita: 1-2

Posiciones

Zona A:

Sportivo Sacanta- C y R San Bartolomé 3- Unión Dep. Laspiur- Bmé Mitre (LV)- Alianza Carrilobo- Granaderos (LV)- Fund Pozo del Molle- Almafuerte (LV)- Proyecto Crecer y Filodramático (A) 1- Antártida Argentina- Fortín Sport Club 0.

Zona B:

8 de Diciembre (VC)- Guido Spano (M)- Ateneo J Acción- Cultural La Paquita- 24 de septiembre (A) 3- Porteña Asociación – Col. Marina FC 1- Sportivo Balnearia-Atl. M. Belgrano- Sarmiento (ST),- C. El Trébol BC (El Tío)- Atlético Santa Rosa 0.

2º Fecha Primera B – Zona A

Granaderos (LV) vs C y R San Bartolomé

Fund Pozo del Molle vs Proyecto Crecer

Filodramático (A) vs Bmé Mitre (LV)

Alianza Carrilobo vs Unión Dep. Laspiur

Almafuerte (LV) vs Sportivo Sacanta

Antártida Argentina vs Fortín Sport Club

2º Fecha Primera B – Zona B

Sportivo Balnearia vs Porteña Asociación

Cultural La Paquita vs 8 de Diciembre (VC)

Atlético Santa Rosa vs Atl. M. Belgrano

24 de Septiembre (A) vs C. Guido Spano (M)

El Trébol BC (El Tío) vs Ateneo J Acción

Sarmiento (ST) vs Col. Marina FC