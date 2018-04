Liga Regional de Fútbol sugiere jugar el 1º de Mayo. Los Brinkmanenses adelantarían sus partidos

A través de una comunicación que se conoció en el día de la fecha, la Liga Regional de Fútbol de San Francisco sugiere a los equipos de las diferentes zonas jugar la 7º Fecha el próximo 1º de Mayo.

Esto se debe a la imposibilidad de asegurar la presencia de adicionales el día domingo con motivo de la realización del Rally en Córdoba.

No obstante algunos clubes acordarían jugar de manera anticipada el jueves venidero. Tal el caso de San Jorge de Brinkmann vs. Tiro Federal y en Morteros Nueve de Julio vs. Centro Social.

Aún todo está en veremos. En cuanto al partido que Nueve de Morteros debe disputar con General Paz Juniors de Córdoba por la final del Federal C, no sufriría modificaciones; en ese caso se asegura la presencia de los adicionales correspondientes.

Comunicado oficial de la Liga Regional

Luego de haber realizado todas las consultas necesarias a las distintas policías de las localidad que tendrán partidos de local la próxima semana, la Liga Regional ha dictaminado:

– Trasladar al día MARTES 1 DE MAYO DE 2018 (en los horarios habituales) la fecha que estaba programada para el día domingo 29 de abril de 2018.

– Todo aquel club en cuya ciudad la policía se comprometa a realizar el servicio de adicionales y se llegue a un acuerdo con el club visitante para adelantar el partido, lo puede hacer previa presentación antes del día MIÉRCOLES 25 DE ABRIL A LAS 12:00 de las notas de ambos clubes firmadas por presidente y secretario de cada club.

– Recordar que en el caso de que se adelante cualquier partido por el compromiso de la policía de prestar servicio de adicionales, y al momento del encuentro no contar con la presencia de los mismos, el club local deberá hacerse cargo de los aranceles de los árbitros como así también de los gastos de traslado del equipo visitante y se postergará el mismo para el día 1° de Mayo de 2018 en lo horarios habituales.