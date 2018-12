Liga Regional programó partidos para el sábado a la tarde a las 17 horas

A través de un comunicado de prensa en el sitio Web de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, se programaron los partidos definitorios previstos para el fin de semana.

El cambio obedece a la disputa de la Superfinal en España, entre River y Boca el día domingo a las 16,30 horas.

Comunicado

CON MOTIVO DE FINAL COPA LIBERTADORES, A JUGARSE EL

DIA DOMINGO 09, ESTA LIGA REGIONAL RESUELVE:

– PROGRAMAR EN FORMA OFICIAL, EL DIA SABADO 08-12

A LAS 17:00 horas, LOS PARTIDOS:

CULTURAL LA FRANCIA vs. PORTEÑA AC: 2º FINAL “B”

SPORTIVO SUARDI vs. FILODRAMATICO ALICIA: 2º REVALIDA

FUNDACION SAN JORGE vs. PUEBLOS UN. TORDILLA: 2º REVALIDA

LAS INSTITUCIONES QUE ACUERDEN JUGAR EN OTRA FECHA

A LA ANUNCIADA, DEBERÁN PRESENTAR RESPECTIVAS NOTAS

HASTA EL DÍA: MIERCOLES 05 DICIEMBRE HASTA LAS 18:00 horas