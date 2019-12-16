Los niños fueron protagonistas de una nueva Edición del AMISTAD

El fin de semana tuvo como principales protagonistas a los niños del Torneo Amistad, en su edición Nº 29. Más allá de las cuestiones climáticas, se pudo cumplir con el cronograma, y una vez más el AMISTAD tuvo su gran fiesta.
Resultados completos del sábado y domingo
|29º TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL
|INTERNACIONAL AMISTAD DE ORO
|“YPF POSSETTO HNOS”
|CUARTOS DE FINAL
|DIA Y HORA
|CANCHA
|PARTIDO 1
|GANADOR D – E
|RES.
|PEN.
|SABADO
|1
|CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA
|6
|18:00 HS
|CENTRO S. Y DEPORTIVO BRINKMANN NEGRO
|1
|PARTIDO 2
|GANADOR C – H
|SABADO
|1
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|0
|4
|19:00 HS
|ATLETICO DE RAFAELA
|0
|3
|PARTIDO 3
|GANADOR B – F
|SABADO
|1
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|0
|20:00 HS
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|1
|PARTIDO 4
|GANADOR A – G
|SABADO
|1
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|3
|21:00 HS
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|0
|SEMIFINAL
|PARTIDOS
|RES.
|PEN.
|DIA Y HORA
|CANCHA
|1
|DOMINGO
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|0
|17:00 HS
|1
|GANADOR 2 – 4
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|1
|2
|DOMINGO
|CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA
|0
|18:00 HS
|1
|GANADOR 1 – 3
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|2
|TERCER PUESTO
|PERDEDOR 1
|DOMINGO
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|0
|4
|20:00 HS
|1
|PERDEDOR 2
|CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA
|0
|3
|FINAL
|GANADOR 1
|DOMINGO
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|1
|7
|22:00 HS
|1
|GANADOR 2
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|1
|6
|CAMPEON
|SUB CAMPEON
|TERCERO
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|CUARTO
|CLUB ATLETICO TALLERES DE CORDOBA
|29º TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL
|INTERNACIONAL AMISTAD DE ORO
|“YPF POSSETTO HNOS”
|CUARTOS DE FINAL – AMISTAD REGIONAL
|DIA Y HORA
|CANCHA
|PARTIDO 1
|1
|RES.
|PEN.
|SABADO
|2
|LUXARDO
|1
|2
|18:00 HS
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|1
|3
|PARTIDO 2
|2
|SABADO
|2
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|8
|19:00 HS
|C. A. Y CULT. SAN JORGE BRINKMANN
|1
|PARTIDO 3
|3
|SABADO
|2
|SANTA CLARA F. B. C.
|1
|20:00 HS
|CLUB SPORTIVO SUARDI
|0
|PARTIDO 4
|4
|SABADO
|2
|CENTRO S. Y DEPORTIVO BRINKMANN
|0
|21:00 HS
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|1
|SEMIFINAL
|PARTIDOS
|RES.
|PEN.
|DIA Y HORA
|CANCHA
|A
|DOMINGO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|3
|17:00 HS
|2
|GANADOR 1 – 4
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|1
|B
|DOMINGO
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|1
|18:00 HS
|2
|GANADOR 2 – 3
|SANTA CLARA F. B. C.
|5
|TERCER PUESTO
|PERDEDOR A
|DOMINGO
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|0
|19:00 HS
|1
|PERDEDOR B
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|1
|FINAL
|GANADOR A
|DOMINGO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|1
|21:00 HS
|1
|GANADOR B
|SANTA CLARA F. B. C.
|0
|CAMPEON
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|SUB CAMPEON
|SANTA CLARA F. B. C.
|TERCERO
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|CUARTO
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA