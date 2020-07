Ministro de Salud: “La vuelta al Fútbol tiene que ser para todos”

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la vuelta del fútbol en el país “no puede ser sólo para la elite y para el resto no” en relación al potencial retorno de la Primera División, cancelado en marzo por el coronavirus junto con el resto de las categorías.

“Tenemos que proteger a todos. Esto no es para la elite sí y para el resto no. Nadie quiere ser el malo de la película, ‘el que no deja’. Vamos a empezar cuando podamos. No es lo mismo lo que pueden hacer en River, Boca, Racing, y el resto”.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra poco más de la mitad de los clubes que compiten en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre la Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, Primera C y Primera D.

“La idea es volver cuando todos podamos”, reconoció Ginés González García.

Fuente: Télam