Realizaron práctica sobre la superficie del Kempes

Luego de su remodelación total, ex futbolistas realizaron la primera prueba sobre la superficie del campo de juego del Estadio Kempes.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria, supervisó la práctica.

“Luego de su remodelación total, ex futbolistas realizaron hoy la primera prueba sobre la superficie del campo de juego del Estadio Kempes. El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria, supervisó la práctica”. Así, de manera escueta, el comunicado oficial del Ministerio cordobés explicó a la prensa los detalles que fueron abarcados en una nueva informe técnico sobre la evolución del césped del Mario Kempes. Sin precisar ni en avances específicos ni en plazos de utilización, el objetivo del correo enviado tiene que ver con material visual, para que cada uno saque sus conclusiones sobre el estado de situación del perímetro principal del ex Estadio Córdoba

Algunos ex futbolistas, como Pascual Noriega (ex Racing de Nueva Italia) más Carlos Pajurek, Oscar Dertycia (ex Instituto y ex presidente de Agencia Córdoba Deportes), Rentera (ex Instituto, Boca y Vélez), Claudio Rivadero (Talleres y San Lorenzo) Sergio “Rulo” González (ex Instituto, Banfield y Argentinos Juniors), pelotearon en el piso, dando sus impresiones a la cámara, en el marco del material audiovisual que adjuntaron con la misiva.

De acuerdo al informe que brindó en su momento la Agencia, que terminó de convencer a Belgrano a que alquilara la cancha de Instituto para recibir a Racing Club, el estadio estaría disponible a partir del 26 del corriente.

Es decir, que de no mediar ningún imponderable, será Talleres quien inaugure el nuevo piso del Kempes, el lunes 27 del corriente, a las 21.15, frente a Olimpo de Bahía Blanca, por la 17° fecha de Primera División.