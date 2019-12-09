Resultados de la 1º Fecha en todos las Subsedes

Estos son los resultados de la 1º Fecha del Torneo Amistad. Se completa en el día de la fecha en la subsede de Antártida de San Francisco.
Resultados y Posiciones
|SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|ASOCIACION DEPORTIVA JUNIORS DE SUARDI
|UNION CULTURAL Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB ATLETICO LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|ESCUELA DE FUTBOL BELLA VISTA DE TUCUMAN
|8 DE DICIEMBRE
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|6
|1
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|0
|0
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|4
|1
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|PJ
|PtS
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|1
|3
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|1
|3
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|1
|1
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|1
|1
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|1
|0
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|1
|0
|SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA
|PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AZUL
|PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA BLANCO
|CLUB ATLETICO 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|CLUB ANDRES GORCHS DE PORTEÑA
|TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|8 DE DICIEMBRE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|6
|0
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|1
|1
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|0
|4
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|0
|2
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|PJ
|PtS
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|2
|4
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|2
|3
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|1
|3
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|1
|1
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|2
|0
|LUXARDO
|0
|0
|SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|CENTRO JUVENIL SPORTIVO BELGRANO DE LA PARA
|CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA
|SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA
|8 DE DICIEMBRE
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|0
|0
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|2
|4
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|1
|0
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|PJ
|PtS
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|2
|3
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|1
|3
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|1
|1
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|2
|1
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|0
|0
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|0
|0
|SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|CENIFD DE PARAGUAY
|ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO DE MORTEROS
|UNION
|8 DE DICIEMBRE
|UNION DE SUNCHALES
|2
|1
|CENIFD DE PARAGUAY
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS
|1
|1
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|PJ
|PtS
|UNION DE SUNCHALES
|1
|3
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS
|1
|1
|ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|1
|1
|CENIFD DE PARAGUAY
|1
|0
|SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION
|SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|PROMOCION INFANTIL DE RECONQUISTA
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|8 DE DICIEMBRE
|LIBRE:
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|12
|0
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|4
|1
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|1
|3
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|1
|3
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|0
|0
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|1
|0
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|1
|0
|SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA
|ZONA 1
|ZONA 2
|CLUB ATLETICO FRANCK
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|NOBLEZA DE RECREO
|ATLETICO DE RAFAELA
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|CLUB ATL. SARMIENTO DE HUMBOLT
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|SANTA CLARA F. B. C.
|ZONA 3
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|8 DE DICIEMBRE
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|2
|0
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|0
|2
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|0
|1
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|1
|3
|SANTA CLARA F. B. C.
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|0
|2
|CLUB ATLETICO FRANCK
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|3
|0
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|2
|1
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO FRANCK
|1
|3
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|1
|3
|SANTA CLARA F. B. C.
|1
|3
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|2
|3
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|2
|3
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|2
|3
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|2
|3
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|2
|0
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|1
|0
|NOBLEZA DE RECREO
|ATLETICO DE RAFAELA
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT