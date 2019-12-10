Resultados de la 2º Fecha del Torneo Amistad y los clásicos

Una noche calurosa y emotiva con la disputa de clásicos en la Sede Central y en el resto de las subsedes se pudo cumplir de manera absolutamente normal.
Resultados Lunes
|29° TORNEO AMISTAD DE ORO DE CENTRO S y D BRINKMANN
|RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA
|SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI 09/12
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|0
|1
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|4
|1
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|0
|2
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|PJ
|PtS
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|2
|6
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|2
|3
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|2
|3
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|2
|3
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|2
|1
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|2
|1
|10 DE DICIEMBRE
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 09/12
|LUXARDO
|0
|3
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|2
|0
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|LUXARDO
|6
|1
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|2
|6
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|2
|4
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|2
|4
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|3
|3
|LUXARDO
|2
|3
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|3
|0
|10 DE DICIEMBRE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|LUXARDO
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|SUB SEDE: CLUB ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FRANCISCO 09/12
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|2
|1
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|0
|0
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|3
|0
|LA HIRAULICA
|ZONA “A”
|PJ
|PtS
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|1
|3
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|1
|1
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|1
|1
|ZONA “B”
|PJ
|PtS
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|1
|3
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|1
|0
|LA HIRAULICA
|1
|0
|10 DE DICIEMBRE
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|LA HIRAULICA
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR 09/12
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|1
|0
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|4
|0
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|2
|0
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|3
|4
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|3
|3
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|2
|3
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|1
|3
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|1
|3
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|2
|1
|10 DE DICIEMBRE
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA 09/12
|UNION DE SUNCHALES
|2
|0
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|1
|1
|CENIFD DE PARAGUAY
|PJ
|PtS
|UNION DE SUNCHALES
|2
|6
|ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|2
|2
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS
|2
|1
|CENIFD DE PARAGUAY
|2
|1
|10 DE DICIEMBRE
|UNION DE SUNCHALES
|ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO MORTEROS
|CENIFD DE PARAGUAY
|SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION 09/12
|9 DE DICIEMBRE
|LIBRE:
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|1
|1
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|9
|0
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|PJ
|PtS
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|2
|6
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|1
|3
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|2
|1
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|2
|1
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|1
|0
|10 DE DICIEMBRE
|LIBRE:
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA 09/12
|NOBLEZA DE RECREO
|3
|1
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|2
|1
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|ATLETICO DE RAFAELA
|5
|1
|SANTA CLARA F. B. C.
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|0
|2
|NOBLEZA DE RECREO
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|1
|0
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|ATLETICO DE RAFAELA
|3
|0
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|PJ
|PtS
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|3
|6
|ATLETICO DE RAFAELA
|2
|6
|NOBLEZA DE RECREO
|2
|6
|CLUB ATLETICO FRANCK
|1
|3
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|2
|3
|SANTA CLARA F. B. C.
|2
|3
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|2
|3
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|2
|3
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|3
|3
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|2
|3
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|3
|0
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|2
|0
|10 DE DICIEMBRE
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|CLUB ATLETICO FRANCK
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|SANTA CLARA F. B. C.
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|CLUB ATLETICO FRANCK
|NOBLEZA DE RECREO
|ATLETICO DE RAFAELA
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|SEDE: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN 09/12
|9 DE DICIEMBRE
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|0
|3
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|1
|3
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|0
|3
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|1
|1
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|1
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|ZONA “A”
|PJ
|PtS
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|2
|4
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|2
|4
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|2
|3
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|2
|3
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|2
|3
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|2
|0
|ZONA “B”
|PJ
|PtS
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|2
|3
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|2
|6
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|2
|0
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|1
|0
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|1
|3
|10 DE DICIEMBRE
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|RACING CLUB DE AVELLANEDA