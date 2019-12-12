Resultados Parciales del “Amistad”: Ya hay clasificados, con algunas postergaciones

El Torneo Amistad va definiendo los clasificados para la instancia del fin de semana en Brinkmann. Si bien aún falta, ya hay casilleros completos de cada una de las zonas.
También algunos partidos postergados como consecuencia de la lluvia se recuperan en el día de la fecha.
|29° TORNEO AMISTAD DE ORO DE CENTRO S y D BRINKMANN
|RESULTADOS DE LA CUARTA JORNADA
|SUB SEDE: CLUB SPORTIVO SUARDI 11/12
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|1
|2
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|0
|0
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|5
|1
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|4
|12
|1 – CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|4
|7
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|4
|6
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|4
|4
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|4
|3
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|4
|2
|12 DE DICIEMBRE
|ESC. DE FUTBOL B. VISTA DE TUCUMAN
|UNION CULT Y DEP SAN GUILLERMO
|CLUB SPORTIVO SUARDI BLANCO
|C. A. LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD
|CLUB SPORTIVO SUARDI ROJO
|ASOC. DEP. JUNIORS DE SUARDI
|SUB SEDE: PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA 11/12
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|2
|2
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|0
|0
|LUXARDO
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|2
|0
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|5
|11
|1 – TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|4
|10
|2 – CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|3
|5
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. AZUL
|5
|5
|LUXARDO
|4
|4
|PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. BLANCO
|5
|0
|12 DE DICIEMBRE
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|CLUB ATLETICO UNION DE SANTA FE
|9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE
|LUXARDO
|SUB SEDE: CLUB ANTARTIDA ARGENTINA DE SAN FRANCISCO (SUSPENDIDA)11/12
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|LA HIRAULICA
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|12 DE DICIEMBRE
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|LA HIRAULICA
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|POSICIONES ZONA “A”
|PJ
|PtS
|LIGA JUVENIL DE SAN FRANCISCO
|2
|6
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO BLANCO
|2
|4
|SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
|2
|1
|POSICIONES ZONA “B”
|PJ
|PtS
|RIVER PLATE DE SAN FRANCISCO
|2
|3
|ANT. ARG. DE SAN FRANCISCO AZUL
|2
|3
|LA HIRAULICA
|2
|0
|SUB SEDE: CLUB ATLETICO MIRAMAR 11/12
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|0
|2
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|0
|3
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|0
|5
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|5
|12
|1 – CTRO. JUV. SP. BELGRANO LA PARA
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|4
|10
|2 – CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|4
|5
|SOC. CULTURAL Y DEP. LA PARA
|5
|4
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|4
|3
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|4
|3
|12 DE DICIEMBRE
|CLUB ATL. BELGRANO DE CORDOBA
|CARLOS GUIDO SPANO DE MARULL
|CLUB ATLETICO MIRAMAR
|CLUB SPORTIVO BALNEARIA
|SUB SEDE: ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|UNION DE SUNCHALES
|3
|9
|1 – UNION DE SUNCHALES
|CENIFD DE PARAGUAY
|3
|4
|2 – CENIFD DE PARAGUAY
|ASOC. CULT. Y DEPORTIVA LA PAQUITA
|3
|2
|3 – ASOC. CULT. Y DEP. LA PAQUITA
|ASOC. DEP. 9 DE JULIO DE MORTEROS
|3
|1
|SUB SEDE: SOCIAL Y DEPORTIVO ALTOS DE CHIPION (SUSPENDIDO)11/12
|12 DE DICIEMBRE
|LIBRE:
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|LIBRE:
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|POSICIONES
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|3
|9
|1 – SOCIAL Y DEP. ALTOS DE CHIPION
|CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|2
|6
|2 – CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS
|PROMOCION INF. DE RECONQUISTA
|3
|1
|INDEPENDIENTE U. C. DE BALNEARIA
|2
|1
|ACADEMIA SAN RAMON DE PARAGUAY
|2
|0
|SUB SEDE: SAN LORENZO DE ESPERANZA 11/12
|SEMIFINAL COPA DE PLATA
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|2
|0
|GIMNASIA Y ESGRIMA DE SANTA FE
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|1 (5)
|1 (3)
|SAN LORENZO DE ESPERANZA CELESTE
|SEMIFINAL COPA DE ORO
|CLUB ATLETICO UNION DE ESPERANZA
|0
|4
|SANTA CLARA F. B. C.
|CLUB ATLETICO FRANCK
|1
|2
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|NOBLEZA DE RECREO
|1 (6)
|1 (5)
|SPORTIVO NORTE DE ESPERANZA
|ATLETICO DE RAFAELA
|5
|0
|LIBERTAD DE SAN JERONIMO NORTE
|SEMIFINAL COPA DE ORO 12/12
|NOBLEZA DE RECREO
|ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD
|ATLETICO DE RAFAELA
|SANTA CLARA F. B. C.
|FINAL COPA DE PLATA 12/12
|SAN LORENZO DE ESPERANZA BLANCO
|CLUB A. SARMIENTO DE HUMBOLT
|FINAL COPA DE ORO 12/12
|CLASIFICADOS
|SEDE: CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN 11/12
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|2
|1
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|2
|0
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|0
|7
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|2
|0
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|0
|2
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|POSICIONES ZONA “A”
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|4
|10
|1 – RACING CLUB DE AVELLANEDA
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|4
|10
|2 – CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|4
|6
|3 – ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|4
|6
|4 – C. SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|4
|3
|5 – CTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|4
|0
|POSICIONES ZONA “B”
|PJ
|PtS
|CLASIFICADOS
|CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|4
|12
|1 – CLUB ATL. TALLERES DE CORDOBA
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|3
|6
|2 – CTRO. ATL. FENIX DE URUGUAY
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|3
|3
|3 – C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|3
|3
|4 – CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|3
|0
|12 DE DICIEMBRE
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN ROJO
|C. A. VILLAS UNIDAS DE V. GIARDINO
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN ROJO
|CENTRO ATLETICO FENIX DE URUGUAY
|E. DE F. LOS RANITAS DE BRINKMANN
|RACING CLUB DE AVELLANEDA
|CLUB SAN JORGE DE BRINKMANN AZUL
|CLUB ATLETICO RIVER PLATE
|CENTRO S. Y DEP. BRINKMANN NEGRO
|ESC. DE F. SAN ANIBAL DE TUCUMAN
|LOS CLASIFICADOS HASTA EL MOMENTO SON LOS QUE FIGURAN, PUEDEN CAMBIAR EL ORDEN