El sábado comienza el Torneo Seniors de Fútbol. Juegan en cancha de Atlas

Con la participación de 19 Equipos el sábado 29 de febrero comienza el Campeonato Seniors de Fútbol que organiza la Asociación Civil Morterense de Fútbol. Parte de los partidos se juegan en cancha de Atlas de Brinkmann.

Programa

Cancha de Roca

Roca vs Eusebia

Las Chapas vs San Jorge

Barrio Norte vs Amelia

Cancha de Central Norte:

Central Norte vs Suardi

Urquiza vs Club Brinkmann

Barrio Jardín v Jorge Newbery

Cancha de Atlas:

Atlas vs Andrés Gorchs

La Paquita vs Chipión

Desamparados vs Chiapero

Libre: San Bernardo

Súper Senior- Torneo de Verano:

Viernes 28 de febrero:

21.00 hs: Peña Boquense vs Altos de Chipión

22.10 hs: Siempre Unidos vs Veteranos de Suardi

23.20 hs: Vet. de Morteros vs Dto. Municipal Porteña

Martes 3 de marzo:

21.00 hs: Central Norte vs Atlas

22.20 hs: San Cristobal vs Altos de Chipión (6° Fecha)