Se disputó 2º Fecha del Fútbol Seniors

Este sábado se disputó la 2º Fecha de la Temporada 2020 del Campeonato Senior que organiza la Asociación Civil Morterense de Fútbol.

Resultados

Barrio Jardín vs Atlas: 1-2

Club Brinkmann vs San Bernardo: 2-2

Chipión vs Andrés Gorchs: 3-1

Urquiza vs Roca: 0-2

Central Norte vs Desamparados: 4-2

Barrio Norte vs Las Chapas: 3-3

Amelia vs Chiapero: 4-3

Suardi vs Eusebia: 2-3

Jorge Newbery vs San Jorge: 1-1

Libre: La Paquita

Posiciones

Chipión 6 puntos

Amelia 6 puntos

Roca 6 puntos

Club Brinkmann 4 puntos

San Jorge 4 puntos

Suardi 3 puntos

Andrés Gorchs 3 puntos

Chiapero 3 puntos

Barrio Jardín 3 puntos

Central Norte 3 puntos

Atlas 3 puntos

Eusebia 3 puntos

Barrio Norte 1 punto

Las Chapas 1 punto

Jorge Newbery 1 punto

San Bernardo 1 punto

Urquiza 0 puntos

La Paquita 0 puntos

Desamparados 0 puntos

Fuente: Libertad 99.7