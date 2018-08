Se jugó la última fecha del Fútbol Infantil. Los Brinkmanenses a la Zona Campeonato

Se jugó la última fecha de la Fase Regular del Torneo de la Liga Regional San Francisco, Zona Norte. Los equipos Brinkmanenses no sólo fueron los que terminaron en los dos primeros lugares, sino que ocuparon los mejores lugares en cada una de las categorías.

Ahora la continuidad tendrá otro formato.

Resultados Promo Preinf Infantil Prejuv Juvenil

San Jorge vs. Jrs. de Suardi 1-1 3-0 2-1 1-0 1-0

Sp. Suardi vs. Centro Social 0-0 2-2 0-3 1-2 1-0

Nueve de Freyre vs. Tiro Federal 1-1 1-0 1-1 2-1 4-0

Devoto vs. Chipión 1-1 0-3 1-2 3-1 1-1

Nueve de Morteros vs. La Paquita 7-0 0-2 18-0 4-1 2-1

Libre: Porteña

Zona Norte

Promocionales: Nueve de Julio de Morteros

Preinfantiles: San Jorge de Brinkmann

Infantiles: Centro Social de Brinkmann

Prejuveniles: Centro Social de Brinkmann

Juveniles: San Jorge de Brinkmann

Clasificados al Torneo Campeonato

San Jorge de Brinkmann

Centro Social y deportivo Brinkmann

Nueve de Julio de Morteros

Porteña Asociaciación -ganador del Clasificatorio 2017-

Como sigue el Torneo- Página Liga Regional

TORNEO CAMPEONATO

– Cantidad de participantes: 16 los cuales surgen de:

TRES equipos por zonas de Torneo INICIACION del presente año:

GANADORES de cada una de las zonas de Torneo CLASIFICATORIO año anterior:

ACLARATORIO:

Sí el equipo que fuera ganador de Torneo CLASIFICATORIO del año anterior clasifica, dentro de las plazas de Torneo INICIACION del presente año, será reemplazado por el CUARTO de Tabla General de Zona a que corresponda.

– Serán divididos en CUATRO Zonas de CUATRO equipos cada una, de la forma:

DOS Zonas integradas por equipos de Zonas NORTE y NOROESTE y DOS Zonas integradas por equipos de Zonas OESTE y SUR las cuales, serán determinadas oportunamente;

– INICIO: 09-09-17

FORMA DISPUTA

1º Fase: CLAUSURA;

DOS ruedas por puntos, en cada una de las zonas: Clasifica el PRIMERO de cada zona.

EMPATE en PRIMER Puesto: Se definirá:

a) Mayor diferencia de goles; b) Mayor cantidad de goles a favor; c) Menor cantidad de goles en contra, d) Mayor cantidad de puntos de partido jugado entre ellos: en todos estos puntos, se tomarán todas las Divisiones, e) Sorteo;

2º Fase: SEMIFINAL;

Participan los PRIMEROS de cada una de las Zonas, efectuándose un SORTEO previo entre ellos.

Jugarán de la forma: DOS partidos eliminatorios, por SUMA de puntos en todas las Divisiones.

EMPATE en Puntos: Se definirá:

a) Mayor diferencia de goles: se tomarán todas las Divisiones, b) Ventaja deportiva: mejor clasificado en Tabla de Posiciones de 1º Fase;

LOCALIA: Se determinará por SORTEO.

En esta instancia, deberán contratarse OBLIGATORIAMENTE respectivo SERVICIO ADICIONAL POLICIAL en la cantidad mínima de DOS (2).

3º Fase: FINAL;

Jugarán los GANADORES de Semifinal de la forma:

DOS partidos por SUMA de puntos en todas las Divisiones.

LOCALIA: Se determinará por SORTEO.

EMPATE en puntos: Se definirá:

a) Mayor diferencia de goles; b) Mayor cantidad de goles a favor; c) Menor cantidad de goles en contra: en todos estos ítems, se tomarán todas las Divisiones. De continuar EMPATE : Se jugará, un TERCER encuentro en Cancha Neutral determinada por Liga, a jugarse entresemana si así la circunstancia lo requiera y de la forma: Por suma de puntos en todas las Divisiones. En caso de EMPATE en cualquier División: Se definirá por TIROS PENALES.

En esta instancia, deberán contratarse OBLIGATORIAMENTE respectivo SERVICIO ADICIONAL POLICIAL en la cantidad mínima de DOS (2).

El GANADOR será el CAMPEON de Liga por Institución y adquiere el derecho de jugar como LOCAL (con todos los GASTOS a su cargo) una FINAL GENERAL, con los Ganadores por DIVISION de Torneo INICIACION y de donde surgirán, los CAMPEONES de Liga por DIVISION.

En esta instancia, deberán contratarse OBLIGATORIAMENTE respectivo SERVICIO ADICIONAL POLICIAL en la cantidad mínima de TRES (3)

ACLARATORIO: Partidos ELIMINATORIOS entre Zonas: NORTE vs NOROESTE y SUR vs. OESTE-Semifinal y Final-por DIVISION : Se jugarán en cancha NEUTRAL determinadas por Liga y sus respectivas programaciones, serán informadas oportunamente.

FINAL TORNEO

Jugará el GANADOR de 4º Fase y los CAMPEONES de cada una de las Divisiones, provenientes de Torneo INICIACION de la forma:

UN partido eliminatorio. EMPATE en cualquier División: Definición por TIROS PENALES

CANCHA: Se jugará en la del equipo GANADOR de la fase anterior que tendrá a su cargo todos los GASTOSque demanden estos partidos y además, deberá contratar respectivo servicio de ADICIONALES Policial, en la cantidad de TRES (3).

Surgen de esta forma, los CAMPEONES y SUBCAMPEONES por cada una de las Divisiones.

ACLARATORIO:

Sí la Institución que obtuvo el título de CAMPEON en Torneo INICIACION en una o más Divisiones y posteriormente, fue GANADOR de Torneo CAMPEONATO, obtendrá el título de CAMPEON oficial de esa/s División/es.

El SUBCAMPEON corresponderá, a la Institución perdedora de final de Torneo CAMPEONATO (4º fase).

DERECHOS OBTENIDOS:

El CAMPEON, SUBCAMPEON, TERCERO y CUARTO con plazas directas para participar PROVINCIAL de Clubes INFANTO-JUVENIL año 2019.