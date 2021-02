Sortearon los Torneos por Zona de la Liga Regional de Fútbol

Con el retorno del viejo formato por zonas, en el día de la fecha se sortearon los campeonatos de Inferiores y Primera División, con el mismo cronograma.

El debut de los Brinkmanenses, determina que San Jorge recibe a Porteña y el “Rojinegro” viaja a Freyre.

El clásico será en la 5º fecha.

Sorteo

1º Fecha

9 de Julio Olímpico (Freyre) vs Centro Social (Brinkmann)

9 de Julio (Morteros) vs Sportivo Suardi

Juniors de Suardi vs Tiro Federal de Morteros

San Jorge vs Porteña Asociación

2º Fecha

San Jorge vs 9 de Julio Olímpico (Freyre)

Porteña Asociación vs Juniors de Suardi

Tiro Federal de Morteros vs 9 de Julio (Morteros)

Sportivo Suardi vs Centro Social (Brinkmann)

3º Fecha:

9 de Julio Olímpico (Freyre) vs Sportivo Suardi

Centro Social (Brinkmann) vs Tiro Federal de Morteros

9 de Julio (Morteros) vs Porteña Asociación

Juniors de Suardi vs Cultural San Jorge

4º Fecha:

Juniors de Suardi vs 9 de Julio Olímpico (Freyre)

Cultural San Jorge vs 9 de Julio (Morteros)

Porteña Asociación vs Centro Social (Brinkmann)

Tiro Federal de Morteros vs Sportivo Suardi

5º Fecha:

9 de Julio Olímpico (Freyre) vs Tiro Federal de Morteros

Sportivo Suardi vs Porteña Asociación

Centro Social (Brinkmann) vs Cultural San Jorge

9 de Julio (Morteros) vs Juniors de Suardi

6º Fecha:

9 de Julio (Morteros) vs 9 de Julio Olímpico (Freyre)

Juniors de Suardi vs Centro Social (Brinkmann)

Cultural San Jorge vs Sportivo Suardi

Porteña Asociación vs Tiro Federal de Morteros

7º Fecha:

9 de Julio Olímpico (Freyre) vs Porteña Asociación

Tiro Federal de Morteros vs Cultural San Jorge

Sportivo Suardi vs Juniors de Suardi

Centro Social (Brinkmann) vs 9 de Julio (Morteros)