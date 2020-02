Sortearon Torneos de la Liga Regional de Fútbol: : Brinkmanenses y Morterenses se enfrentan en la 1º Fecha

En la Sede de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, se llevó a cabo el sorteo de los Torneos oficiales año 2020. En Primera División, participan los dos equipos de Brinkmann: San Jorge y Centro Social.

La fecha de inicio es el 15 de marzo, y el partido clásico lo protagonizarán los equipos de Suardi. En tanto los Brinkmanenses lo jugarán en la 6º Fecha.

Fixture Primera A – Torneo Iniciación

Zona A

1°fecha

9 de Julio (M) vs. Centro Social (B)

Independiente Balnearia vs. Sp. Belgrano (LP)

Juventud Suardi vs. Sportivo Suardi

Cultural La Para vs. S. A de Chipión

F. San Jorge vs. Tiro Federal (M)

2° fecha

F. San Jorge vs. 9 de Julio (M)

Tiro Federal (M) vs. Cultural La Para

S. A de Chipión vs. Juventud Suardi

Sportivo Suardi vs. Independiente Balnearia

Sp. Belgrano (LP) vs. Centro Social

3° fecha

9 de Julio (M) vs. Sp. Belgrano (LP)

Centro Social vs. Sportivo Suardi

Independiente Balnearia vs. S. A de Chipión

Juventud Suardi vs. Tiro Federal (M)

Cultural La Para vs. F. San Jorge

4° fecha

Cultural La Para vs. Centro Social de Julio (M)

F. San Jorge vs. Juventud Suardi

Tiro Federal (M) vs. Independiente Balnearia

S. A de Chipión vs. Centro Social

Sportivo Suardi vs. Sp. Belgrano (LP)

5° fecha

9 de Julio (M) vs. Sportivo Suardi

Sp. Belgrano (LP) vs. S. A de Chipión

Centro Social vs. Tiro Federal (M)

Independiente Balnearia vs. F. San Jorge

Juventud Suardi vs. Cultural La Para

6° fecha

Juventud Suardi vs. Centro Social de Julio (M)

Cultural La Para vs. Independiente Balnearia

F. San Jorge vs . Centro Social

Tiro Federal (M) vs. Sp. Belgrano (LP)

S. A de Chipión vs. Sportivo Suardi

7° fecha

9 de Julio (M) vs. S. A de Chipión

Sportivo Suardi vs. Tiro Federal (M)

Sp. Belgrano (LP) vs. F. San Jorge

Centro Social vs. Cultural La Para

Independiente Balnearia vs. Juventud Suardi

8° fecha

Independiente Balnearia vs. 9 de Julio (M)

Juventud Suardi vs. Centro Social

Cultural La Para vs . Sp. Belgrano (LP)

F. San Jorge vs. Sportivo Suardi

Tiro Federal (M) vs. S. A de Chipión

9° fecha

9 de Julio (M) vs. Tiro Federal (M)

S. A de Chipión vs. F. San Jorge

Sportivo Suardi vs. Cultural La Para

Sp. Belgrano (LP) vs. Juventud Suardi

Centro Social vs. Independiente Balnearia

Zona B

1° fecha

Cultural La Francia vs. CAPU La Tordilla

El Arañado vs. B. Rivadavia

Unión Alicia vs. Huracán (LV)

Sportivo Belgrano vs. 9 de Julio (F)

Sociedad Sportiva vs. Cultural Arroyito

2° fecha

Sociedad Sportiva vs. Cultural La Francia

Cultural Arroyito vs. Sportivo Belgrano

9 de Julio (F) vs. Unión Alicia

Huracán (LV) vs. El Arañado

B. Rivadavia vs. CAPU La Tordilla

3° fecha

Cultural La Francia vs. B. Rivadavia

CAPU La Tordilla vs. Huracán (LV)

El Arañado vs. 9 de Julio (F)

Unión Alicia vs. Cultural Arroyito

Sportivo Belgrano vs. Sociedad Sportiva

4° fecha

Sportivo Belgrano vs. Cultural La Francia

Sociedad Sportiva vs. Unión Alicia

Cultural Arroyito vs. El Arañado

9 de Julio (F) vs. Capu La Tordilla

Huracán (LV) vs. B. Rivadavia

5° fecha

Cultural La Francia vs. Huracán (LV)

B. Rivadavia vs. 9 de Julio (F)

CAPU La Tordilla vs. Cultural Arroyito

El Arañado vs. Sociedad Sportiva

Unión Alicia vs. Sportivo Belgrano

6° fecha

Unión Alicia vs. Cultural La Francia

Sportivo Belgrano vs. El Arañado

Sociedad Sportiva vs. CAPU La Tordilla

Cultural Arroyito vs. B. Rivadavia

9 de Julio (F) vs. Huracán (LV)

7° fecha

Cultural La Francia vs. 9 de Julio (F)

Huracán (LV) vs. Cultural Arroyito

B. Rivadavia vs. Sociedad Sportiva

CAPU La Tordilla vs. Sportivo Belgrano

El Arañado vs. Unión Alicia

8° fecha

El Arañado vs. Cultural La Francia

Unión Alicia vs. CAPU La Tordilla

Sportivo Belgrano vs . B. Rivadavia

Sociedad Sportiva vs. Huracán (LV)

Cultural Arroyito vs. 9 de Julio (F)

9° fecha

Cultural La Francia vs. Cultural Arroyito

9 de Julio (F) vs. Sociedad Sportiva

Huracán (LV) vs. Sportivo Belgrano

B. Rivadavia vs. Unión Alicia

CAPU La Tordilla vs. El Arañado