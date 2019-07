Sportivo Belgrano ya tiene rivales y calendario en el Federal A

El próximo 1º de septiembre, arranca el Torneo Federal A de Fútbol. Recién el 5 de mayo de 2010 concluye la fase; un largo camino que incluye 28 fechas entre locales y visitantes, más dos libres.

Forma de disputa del Federal A: dos ascensos y cuatro descensos

Se juegan en dos zonas de 15 equipos cada una. Todos contra todos en partidos de ida y vuelta (dos rondas). Los primeros seis de cada grupo jugarán un hexagonal para definir el único ascenso que tiene cada zona.

Los descensos se toman en las 30 fechas: los últimos dos de cada grupo descienden (4 descensos en total en el Federal A).

El Fixture de Sportivo Belgrano para el Federal A 2019/2020

1° Fecha – 1/09 – Sportivo Las Parejas Vs. Sportivo Belgrano

2° Fecha – 8/09 – Sportivo Belgrano Vs. Güemes de Santiago del Estero

3° Fecha – 15/09 – Depro Vs. Sportivo Belgrano

4°Fecha – 22/09 – Sportivo Belgrano Vs. Douglas Haig de Pergamino

5° Fecha – 29/09 – Boca Unidos de Corrientes Vs. Sportivo Belgrano

6° Fecha – 6/10 – Sportivo Belgrano Vs. Chaco For Ever

7° Fecha – 13/10 – Crucero del Norte Vs. Sportivo Belgrano

8° Fecha – sábado 19/10 – Sportivo Belgrano Vs. Unión de Sunchales

9° Fecha – Jueves 24/10 – Libre

10° Fecha – 3/11 – Gimnasia y Esgrima de Concepción Vs. Sportivo Belgrano

11° Fecha – 10/11 – Sportivo Belgrano Vs. Defensores de Belgrano

12° Fecha – 17/11 – Central Norte de Salta Vs. Sportivo Belgrano

13° Fecha – 24/11 – Sportivo Belgrano Vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

14° Fecha – 1/12 – Sarmiento de Resistencia Vs. Sportivo Belgrano

15° Fecha – 7/12 – Sportivo Belgrano Vs. San Martín de Formosa

Desde 2020

16° Fecha – 26/01 – Sportivo Belgrano Vs. Sportivo Las Parejas

17° Fecha – 02/02 – Güemes Vs. Sportivo Belgrano

18° Fecha – 09/02 – Sportivo Belgrano Vs. Depro

19°Fecha – 16/02 – Douglas Haig Vs. Sportivo Belgrano

20° Fecha – 23/02 – Sportivo Belgrano Vs. Boca Unidos

21° Fecha – 01/03 – Chaco For Ever Vs. Sportivo Belgrano

22° Fecha – 07/03 – Sportivo Belgrano Vs. Crucero del Norte

23° Fecha – 15/03 – Unión de Sunchales Vs. Sportivo Belgrano

24° Fecha – 22/03 – Libre

25° Fecha – 29/03 – Sportivo Belgrano Vs. Gimnasia y Esgrima

26° Fecha – 05/04 – Defensores de Belgrano Vs. Sportivo Belgrano

27° Fecha – 12/04 – Sportivo Belgrano Vs. Central Norte de Salta

28° Fecha – 19/04 – Juventud Unida de Gualeguaychú Vs. Sportivo Belgrano

29° Fecha – 26/04 – Sportivo Belgrano Vs. Sarmiento de Resistencia