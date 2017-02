Sub 20: Argentina ahora va por el milagro Reviewed by Momizat on Feb 09 . La Selección empató con Brasil 2-2. El sábado ante Venezuela, el conjunto de Úbeda deberá ganar y esperar para lograr la clasificación al Mundial. En una final La Selección empató con Brasil 2-2. El sábado ante Venezuela, el conjunto de Úbeda deberá ganar y esperar para lograr la clasificación al Mundial. En una final Rating: 0