Sudamericano Sub 20: Argentina goleó a Bolivia 5 a 1 Reviewed by Momizat on Ene 24 . El conjunto comandado por Claudio Úbeda superó a Bolivia por 5 a 1, con goles de Marcelo Torres (-2-), Brian Mansilla, Tomás Conechny y Lucas Rodríguez. La Sele El conjunto comandado por Claudio Úbeda superó a Bolivia por 5 a 1, con goles de Marcelo Torres (-2-), Brian Mansilla, Tomás Conechny y Lucas Rodríguez. La Sele Rating: 0