Tiro Federal no pudo mantener la ventaja y fue eliminado de la Copa Argentina Reviewed by Momizat on Feb 08 . Tiro Federal y deportivo Morteros no pudo mantener la ventaja en la Copa Argentina y cayó goleado ante Estudiantes de Río Cuarto 5 a 0. De esta forma quedó elim Tiro Federal y deportivo Morteros no pudo mantener la ventaja en la Copa Argentina y cayó goleado ante Estudiantes de Río Cuarto 5 a 0. De esta forma quedó elim Rating: 0