Tiro Federal: Sorpresa y preocupación por cambios en el Fútbol

El presidente de Tiro Federal de Morteros, José Poletti, expresó su rechazo y preocupación ante la decisión que se anunció el lunes desde la AFA de eliminar las dos categorías más bajas del fútbol de ascenso del interior. Se trata de los torneos Federal B y C, siendo el de mayor jerarquía el que el club “blanco” viene jugando desde hace 10 años luego de haber logrado el ascenso deportivamente en el Torneo del Interior de 2007.

Poletti apuntó contra dirigentes de la Liga Regional y de la Federación Cordobesa por no defender los intereses de los clubes que las integran, y comentó que aunque los clubes del Federal B están planificando medidas a llevar adelante el tema está “totalmente cocinado” y su visión es pesimista.

Tiro Federal ya contrató una decena de refuerzos y se venía preparando para jugar luego del Mundial una nueva edición del Torneo Federal B, pero por esta decisión ahora solo jugará la Liga Regional y en 2019 tomará parte por única vez del Torneo Regional Amateur, que se disputará en formato eliminatorio y entregará ascensos al Federal A.

– ¿Qué le parece esta reforma impulsada por el Consejo Federal?

Nos parece una locura. Me acaban de decir que la Federación Cordobesa dijo que todas las ligas de la provincia se adhieren al proyecto, que están de acuerdo los dirigentes y los clubes. Y a nosotros nunca nadie nos consultó nada. Es más, hoy un dirigente nuestro de fútbol se comunicó con Maestri (presidente de la Federación Cordobesa) y este se hizo el desentendido, diciendo que no tenía mucha información pero ahora ya sacaron el comunicado de que están todos de acuerdo con el proyecto.

– Debe ser un golpe muy fuerte para el club…

En pocos días más, porque esto se oficializaría el 28, pasaremos de estar en un torneo para el que nos ganamos el derecho deportivamente a jugar en la Liga Regional. Sí vamos a jugar en el 2019 ese torneo que no sé bien cómo le van a poner de nombre. Como nosotros estará Sportivo, que tiene toda una estructura pensada para jugar torneos argentinos, que si bien está en el Federal A si tiene una mala campaña desciende directamente a la liga.

– Pareciera que el proyecto cuenta con el apoyo de las ligas pero no de los clubes…

Esto está manejado por los dirigentes de AFA con los dirigentes de las ligas. Dicen que es para volver a darle jerarquía a las ligas que estaban muy decaídas. Pero a nosotros no puede sorprendernos nada, porque en 10 años que pasaron desde que ascendimos en el 2007 nunca un dirigente de la Liga de San Francisco vino a Morteros a ver un partido del Torneo Federal en el cual nosotros participamos. Y estamos hablando de un viaje de 90 kilómetros, no de 1000 kilómetros como si fuera un impedimento el tema de la distancia. Después, el 4 de enero del año pasado tuvimos que jugar con Estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina y llamamos a la liga para pasar la Lista de Buena Fe y nos respondieron que no sabían que jugábamos a la noche ese partido. Y esos son supuestamente los dirigentes que nos representan.

– ¿No se comunicaron con gente de la liga?

El lunes por la noche hubo una reunión de la liga en Porteña y los dirigentes le dijeron a nuestra gente que no tenían ninguna información oficial al respecto, que lo que se hablaba era por trascendidos periodísticos. Y eso es mentira porque este decreto 12407 salió el 16 de febrero, el viernes. Las ligas ya sabían.

– Es cierto que se había desvirtuado mucho el ascenso del interior, con varias categorías nuevas, torneos superpoblados por equipos que en muchos casos no habían hecho méritos deportivos ni tenían una estructura acorde…

Se había transformado en una caja recaudadora. El primer Torneo Federal B que jugamos éramos 36 equipos y hoy hay 146 en la categoría. Evidentemente no puede ser así. Pero sería mucho mejor juntar a todos los clubes, ser pluralistas, escuchar opiniones y después tomar decisiones. No, te sacan un decreto y listo: de ahora en más no sos más nada, lo que ganaste deportivamente y lo que gastaste en estos 10 años no sirve de nada. Como no estaba, no estaba bien deportivamente, eso es cierto. Pero tampoco tomar este tipo de resoluciones autoritarias tampoco está bien.

– Ahora van a tener un equipo de lujo para jugar la Liga Regional…

Vos armás un equipo competitivo para jugar la liga, que es lo que se persigue. Si ganás la liga vas a jugar este nuevo torneo que al ser eliminatorio existe la posibilidad de que juegues 2 partidos y quedes afuera. Que tengas que volver a jugar la liga y vos asumiste un compromiso contractual con jugadores que te salen una moneda importante. Nosotros trajimos 10 refuerzos, pero vamos a jugar todo el año Liga Regional.

– ¿Ven alguna posibilidad de marcha atrás?

Está totalmente cocinado esto. Ya la Liga Salteña se adhirió al proyecto, lo mismo la de San Luis, ahora la de Córdoba, diez ligas de Buenos Aires. Eso no quiere decir que los clubes estén de acuerdo. Nosotros armamos un grupo de Whatsapp con los presidente de los clubes de la categoría y todos están en contra, hay insultos de todo tipo. Podemos mandar una nota diciendo que no estamos de acuerdo, podemos ir el 28 a la reunión a tratar de presionar, pero la decisión ya está tomada. Pero ya está todo súper cocinado.

– ¿Qué va a hacer Tiro ahora?

Hace 48 horas que explotó esta bomba. Ahora vamos a reunirnos para ver cómo seguimos. No hay ninguna resolución. Es un cambio de dirección muy fuerte. No es que nos piden que no podemos traer más de 5 refuerzos y el resto deben ser jugadores del club. Te estás diciendo que no jugás más nada a nivel nacional como estabas jugando. Nosotros no cambiamos técnico, no cambiamos preparador físico, estamos siempre llevando adelante un proyecto, mejorando en infraestructura, haciendo todo muy seriamente pero de pronto nos encontramos en la Liga Regional.

– No va a quedar otra que tratar de ganarla…

No es para desmerecer a la liga, pero el 9 está jugando el Federal C después de que 3 equipos que estaban antes que ellos se bajaron. O sea que posiblemente salga campeón un equipo que no tenga ninguna intención de salir de acá. ¿Cuántos equipos están en condiciones para jugar un torneo federal? Y el proyecto dice que van a poder jugar solamente el campeón y subcampeón en el caso de nuestra liga por cantidad de afiliados y nadie puede ocupar esos lugares en caso de que ellos no quieran jugar.

– No debe ser lo mismo ir a hablar con un posible auspiciante jugando Federal A que Liga Regional…

Es lo mismo que nos pasa con el básquet. Nosotros jugamos Liga Argentina y no es lo mismo un sponsor para ese torneo que para una Liga Provincial o un Interasociativo que ya directamente no tenés auspiciantes.