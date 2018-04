Por una nueva fecha del Hockey Federación Oeste de la Liga Rafaelina, Centro Social y deportivo Brinkmann jugó de visitante.

El rival fue 9 de Julio de Rafaela. Se disputó en la cancha del Club CRAR.

La fecha corresponde a los partidos suspendidos por la lluvia la semana anterior.

Resultados

Sub 15: 9 de Rafaela 4- Centro 5

Sub 13: 9 de Rafaela 1- Centro 1

Sub 18: 9 de Rafaela 4- Centro 2