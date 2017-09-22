Hockey: Centro Social recibe a Nueve de Morteros

Este Domingo 24 se disputan los partidos correspondientes a la DUODÉCIMA FECHA del CAMPEONATO OFICIAL 2017 DAMAS ZONA “A” Y TRIGÉSIMA FECHA del CAMPEONATO OFICIAL 2017 DAMAS ZONA “B” de la Federación Oeste de Hockey, en todas sus categorías.
DUODECIMA FECHA CAMPEONATO OFICIAL DAMAS 2017 ZONA “A”
ZONA A
CANCHA CLUB C. S. Y D. BRINKMANN
10:00 HS C. S. Y D. BRINKMANN vs CLUB 9 DE JULIO DE MORTEROS (SUB14)
11:30 HS C. S. Y D. BRINKMANN vs CLUB 9 DE JULIO DE MORTEROS (PRIMERA)
13:00 HS C. S. Y D. BRINKMANN vs CLUB 9 DE JULIO DE MORTEROS (SUB16)