Por una nueva fecha de la Federación Oeste de Hochey, Centro Social visitó a a Nueve de Julio de Morteros, con resultados positivos.

Resultados

Categoría Sub15: Ganó Centro Social 3-0.

Categoría Sub13: Empataron 1-1.

Categoría Sub18: Ganó Centro Social 3-1.

Esta fue la última fecha del Campeonato A1 Damas, y el “Rojinegro” ya obtuvo el 1º Puesto en Categoría Sub 15, y el 3º lugar en Sub 13 y Sub 18.