Hockey de Centro: Dos victorias ante Nueve de Rafaela

En la tarde del domingo, el Hockey de la Liga Rafaelina tuvo su continuidad. Otra vez de local Centro Social recibió a Nueve de Julio de la ciudad de Rafaela.

Esta vez fueron dos victorias y una derrota en el resumen final.

Sub 13- Centro Social 1 – Nueve de Julio Rafaela 0

Sub 15- Centro Social 2 – Nueve de Julio Rafaela 0

Sub 18- Centro Social 2- Nueve de Julio Rafaela 4

Foto: Web Centro

Posiciones

Torneo CAMPEONATO SUB18 DAMAS A1 2018 Categoria Sub 18 Damas Zona Unica Id Subzona Unica Club Div Puntos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 25 9 8 1 0 50 4 46 C. A. SAN JORGE A 25 9 8 1 0 31 2 29 C. S. Y D. BRINKMANN A 19 9 6 1 2 28 12 16 CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 16 9 5 1 3 26 22 4 CLUB UNION DE SUNCHALES A 7 8 2 1 5 9 36 -27 BEN HUR DE RAFAELA A 3 8 1 0 7 10 23 -13 9 DE JULIO DE MORTEROS A 1 6 0 1 5 4 24 -20 CLUB EL BOCHAZO DE SAN VICENTE A 0 8 0 0 8 2 37 -35 Torneo CAMPEONATO SUB15 DAMAS A1 2018 Categoria Sub 15 Damas Zona Unica Id Subzona Unica Club Div Puntos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg C. S. Y D. BRINKMANN A 24 8 8 0 0 44 7 37 CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 14 7 4 2 1 43 10 33 C. A. SAN JORGE A 14 7 4 2 1 19 10 9 CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 14 8 4 2 2 20 14 6 CLUB UNION DE SUNCHALES A 9 8 3 0 5 11 26 -15 C. A. RAFAELA A 3 8 1 0 7 3 20 -17 9 DE JULIO DE MORTEROS A 0 8 0 0 8 5 58 -53 Torneo CAMPEONATO SUB13 DAMAS A1 2018 Categoria Sub 13 Damas Zona Unica Id Subzona Unica Club Div Puntos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg CLUB SARMIENTO DE HUMBOLDT A 19 7 6 1 0 16 2 14 CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA A 17 8 5 2 1 20 6 14 C. S. Y D. BRINKMANN A 16 8 5 1 2 15 5 10 C. A. SAN JORGE A 15 7 5 0 2 28 4 24 9 DE JULIO DE MORTEROS A 6 7 2 0 5 5 13 -8 CLUB UNION DE SUNCHALES A 1 8 0 1 7 3 26 -23 CLUB EL BOCHAZO DE SAN VICENTE A 1 7 0 1 6 1 32 -31