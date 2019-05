Hockey: Fueron Seleccionadas jugadoras Brinkmanenses. Actividades en Centro Social

En la jornada del jueves, dieron a conocer la nómina de seleccionadas que representarán a la Federación en los Regionales de Selecciones, entre las cuales figuran deportistas del Hockey de Centro.

Comunicado

Se les informa a ustedes que a continuación se detallan las jugadoras que han sido seleccionadas para ser parte de los seleccionados SUB14 y SUB16 DAMAS que representaran a la federación en los REGIONALES DE SELECCIONES organizados por la C.A.H.

SUB14 DAMAS (ROSARIO -20 AL 23 DE JUNIO)

01) Aguirre Tatiana (C. A. Adelante Reconquista)

02) Daniele Lucía (C. S. y D. Brinkmann)

03) Del fabro Luján (C. A. Tostado)

04) Weppler Sofía (C. A. Tostado)

05) Armando Jazmín (C. A. Tostado)

06) Gómez Camila (Club Huracán de las Varillas)

07) Lech Valentina (Club Huracán de las Varillas)

08) Fernández Morena (Club Moreno de Lehmann)

09) Sosa Fiorela (Calchaquí Futbol Club)

10) Corvalán Florencia (Club 9 de julio de Rafaela)

11) Leane Jeniffer (Club San Miguel de Arroyito)

12) Musso Agostina (Club San Miguel de Arroyito)

13) Amaya Lucrecia (Club San Miguel de Arroyito)

14) Bocco Romina (Club San Miguel de Arroyito)

15) Turre Florencia (C. A. San Jorge)

16) Albornoz Brisa (C. A. San Jorge)

17) Díaz Tiziana (Club Deportivo Unión de Crespo)

18) Gómez Tatiana (Club 9 de Morteros)

19) Mendoza Loana (C. A. Sarmiento de Humboldt)

20) Manzanel Maira (C. A. San Jorge)

…………………..

21) Abdón Milena (Club Huracan de las Varillas)

22) Romero Camil (Club Huracan de las Varillas)

23) Della Siega Clara (C. A. San Jorge)

24) Aguirre Agustina (Club STIC de las Toscas)

25) Scarel Camila (Club STIC de las Toscas)

SUB16 DAMAS

01) Colomba Patricia Brizzio (C. S. y D. Brinkmann)

02) Maitena Zanabria (Club 9 de Julio de Rafaela)

03) Antonela Rebola Bertola (Club 9 de Julio de Morteros)

04) Camila Guadalupe Rodriguez (Club 9 de Julio de Rafaela)

05) Julieta Abigail Ruatta (Club 9 de Julio de Rafaela)

06) Ines Gorgerino (C. S. y D. Brinkmann)

07) Milena Zorrilla (Club 9 de Julio de Rafaela)

08) Catalina Agostina Martinez (Club 9 de Julio de Rafaela)

09) Martina Crocce (Club Huracán de la Criolla)

10) Renata Ocaña (Club Huracán de las Varillas)

11) Ludmila Godoy (Club Huracán de las Varillas)

12) Morales Ludmila (C. A. Tostado)

13) Anna Radossevich (C. A. Tostado)

14) Barbara Tosolini (C. A. Adelante Reconquista)

15) Ángeles Sofia Bastida (Club 9 de Julio de Rafaela)

16) Josefina Piedrabuena (Club Deportivo Unión de Crespo)

17) Agostina Godoy (Club 9 de Julio de Morteros)

18) Morena Catena (Club Belgrano de Sa Pereira)

19) Agustina Gioino (C. S. y D. Brinkmann)

20) Clarisa Sanchez (Club San Miguel de Arroyito)

…………………

21) Malena Magali Tribolo (Club Belgrano de Crespo)

22) Amira Sposito (Club 9 de Julio de Rafaela)

23) Balcarce Solda Celeste (C. S. y D. Brinkmann)

24) Agustina Demicheli (Club El Bochazo de San Vicente)

25) Tizziana Campos (Club San Miguel de Arroyito)

Se le solicita a las instituciones que informen a los padres de las jugadoras mencionadas en ambas listas solicitando que confirmen por si o por no la participación de las mismas en los eventos dispuestos teniendo como fecha máxima para la confirmación el día MIÉRCOLES 5 DE JUNIO.

Dicha confirmación deberá ser informada por las instituciones.

Rodolfo Ortiz de Guinea

Presidente- F.O.S.H

Informe de Prensa- Centro Social

BÁSQUET

Este jueves 30 de mayo se cierra la fase regular del torneo interasociativo y Centro Social recibe a Nueve de Morteros, desde las 20 hs en U17 y 22 hs en primera división.

El próximo sábado jugarán en el poli las categorías U15 y U19 desde las 15 hs.

FÚTBOL INFANTIL

Las inferiores de Centro visitan este sábado a Sociedad Sportiva Devoto por la 11° fecha del torneo y última de la primera rueda.

FÚTBOL DE PRIMERA

Este domingo el rojinegro recibe, por la 13° del torneo, a Independiente de Balnearia. Será desde las 14 hs en reserva y 16 hs en primera división.

BÁSQUET FEMENINO

La sexta fecha del torneo, donde debía hacer de local Tiro y Gimnasia se jugará este domingo aquí en Brinkmann desde las 10 hs por pedido del conjunto de San Francisco.“Las Lobas” de Centro Social tendrán jornada libre.

VOLEY

El próximo fin de semana, Centro Social participará del torneo abierto en Sociedad Sportiva Devoto, en categorías SUB13, SUB13 PROMOCIONAL y SUB17, presentando un equipo en cada categoría. El torneo comenzará el sábado y culminará el día domingo.

HOCKEY

El próximo sábado, las chicas viajan a las Varillas para disputar una nueva fecha de la liga ante Huracán. Será desde las 11:45 hs en categoría SUB16, luego jugará la categoría SUB13 y por último, primera división desde las 14:30 hs.

MINI BÁSQUET MASCULINO

El próximo viernes, las categorías mini y U13 jugarán un triangular con Nueve de Julio y Tiro Federal de la ciudad de Morteros.

El sábado en el polideportivo de Centro Social se disputa el encuentro de categorías mosquito y escuelita, desde las 9:30.

La categoría pre mini participa también el sábado de un encuentro en el Club San Jorge.

TENIS

Centro participará del torneo por ranking con sede en Villa Trinidad y sub sedes en Suardi y San Guillermo. Nos representarán aproximadamente 15 niños desde categoría 2010.