Hockey: Prosiguen los Torneos de la Federación Oeste Santafesino

Torneo CAMPEONATO MAYORES DAMAS “A” CORDOBA 2019 Categoria Primera Damas Zona Unica Id Subzona Unica Club Div Puntos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Dg CLUB SAN MIGUEL DE ARROYITO A 10 4 3 1 0 21 3 18 C. D. Y C. A A 8 4 2 2 0 8 2 6 9 DE JULIO DE MORTEROS A 7 4 2 1 1 10 2 8 CLUB LIBERTAD A 3 3 1 0 2 3 7 -4 C. S. Y D. BRINKMANN A 3 4 1 0 3 4 22 -18 CLUB HURACAN DE LAS VARILLAS A 0 3 0 0 3 0 10 -10