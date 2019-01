“Juanjo” Giaveno arregló con Ferro de Concordia

El Basquetbolista Brinkmanense Juan José Giaveno “Juanjo”, vuelve al país para jugar en Ferro de Concordia, luego de su paso por la República de Chile.

Nota periodística RetoAgencia

Hablamos con el jugador nacido en Brinkmann, esto nos decía sobre su paso por Chile además de comentarnos sobre su nuevo club

“La experiencia en Chile fue positiva, fui con ganas de conocer un basquet diferente , tenía ganas de jugar fuera del país para hacer una experiencia deportiva y de vida. Me encontré con un basquet muy competitivo , mi idea era hacer diferencias y al final lo logre. Quedaron las puertas abiertas para un futuro; mi balance es positivo, expresó Juanjo.

Con respecto a mi regreso, la oferta de Ferro me sedujo , conozco la zona , tiene buenos equipos jugadores.

Será un desafío llegar a un equipo armado . Ferro no viene bien , hay que remontar la situación creo tener la fuerza mental y las ganas para colaborar al 100% con el equipo; será un gran desafío, concluyó.