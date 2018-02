Jugadoras de Hochey de Centro participan en Selecciones

A través de un comunicado de prensa, la Subcomisión de Hockey de Centro Social informa que jugadoras del de la institución han sido seleccionadas para integrar equipos que pertenecen a la Federación del Oeste Santafesino.

Los Torneos se llevarán a cabo entre los meses de Junio y Julio del corriente año.

Concurren a los entrenamientos que se llevan a cabo en el Club Alma Juniors de Esperanza (Santa Fe). También tienen previstos entrenamientos en el Club Antártida de San Francisco ( poseen canchas de césped sintético).

En cuanto al Torneo de la Liga se estima que comenzaría el 11 de Marzo.

Seleccionadas

SUB 14: CONSUELO PISANI- LUCÍA DANIELE- ANTONELA RÉBOLA- INÉS GORGERINO.

SUB 16: COLOMBA BRIZZIO- GUADALUPE FERRERO- CELESTE BALCARCE- MARTINA PAGANI- INGRID JAIME.

SUB 18: IRENE GORGERINO.

1ª DIVISIÓN: SONIA SARAVIA

Foto: Facebook Centro Social