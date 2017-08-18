Karatecas de Centro Social participan de Nacional en Mendoza

Una nueva experiencia tendrán los Karatecas de Centro Social y deportivo Brinkmann, que este fin de semana competirán en el 46º Torneo Nacional a llevarse a cabo en la Provincia de Mendoza.
Comunicado de Prensa
LOS COMPETIDORES DE KARATE DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN QUE ESTE FIN DE SEMANA PARTICIPARÁN DEL 46º TORNEO NACIONAL DE KARATE DE LA ESCUELA KYUDOKAN HIGA -TE EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN, MENDOZA, SON LOS SIGUIENTES:
*LUJÁN LUDUEÑA
*MARÍA ROSA SOBRERO
*BRENDA CZECH
*JOAQUÍN VIOTTO
*IGNACIO VIOTTO
*MATEO MILANESIO
ESTARÁN ACOMPAÑADOS POR EL PROFESOR ADRIÁN HERNÁNDEZ.